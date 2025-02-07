Göç İdaresini tebrik ediyorum

o hesaptan çık,diğerine gir, yorum yaz. tekrar çık,ötekine geç. zor olmuyor mu kardeş? acıyorum sana her kimsen. hayatın nasıl bir yokluk ve boşlukta ki böyle bir amaç edinmişsin kendine. allah yardım etsin.

o hesaptan çık,diğerine gir, yorum yaz. tekrar çık,ötekine geç. zor olmuyor mu kardeş? acıyorum sana her kimsen. hayatın nasıl bir yokluk ve boşlukta ki böyle bir amaç edinmişsin kendine. allah yardım etsin.