KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


07 Şubat 2025 22:59
Göç İdaresini tebrik ediyorum

bir iibfli olarak 4001 alımı yapmalarını doğru buluyorum.

herkes eşit şartlarda yarışmalı.


melih blue
Aday Memur
07 Şubat 2025 23:00

ben de iibfliyim ama çok doğru karar 4001 olması


sertaç96
Aday Memur
07 Şubat 2025 23:01

zaten bizim asıl yerimizin kpss a kadroları olduğunda herkes hemfikir.

iibfli olarak ben de 4001 alımını destekliyorum.


Sibel.l
Aday Memur
07 Şubat 2025 23:21

Sen gerçekten ruh hastasısın :)))


657abc657
Memur
07 Şubat 2025 23:22
o hesaptan çık,diğerine gir, yorum yaz. tekrar çık,ötekine geç. zor olmuyor mu kardeş? acıyorum sana her kimsen. hayatın nasıl bir yokluk ve boşlukta ki böyle bir amaç edinmişsin kendine. allah yardım etsin.

italyanmaz
Daire Başkanı
08 Şubat 2025 01:58

rüstemiibf, sertac96, mustafays, melih blue, pdsude ve furkan hepsi aynı kullanıcı, kafayı iibf ile bozduğunu düşündüğüm, aklı dengesinden şüphe ettiğim kişi. işi gücü ortalığı karıştırmak


memurolacam19
Aday Memur
09 Şubat 2025 10:59

Yaw hee hee siz iibfilisiniz yersek!!


memurolacam19
Aday Memur
09 Şubat 2025 11:00

Ama ile başlayan her cümlenin amadan öncekileri trim anlamını yiririyor yitiriyor iibfliymişhahaha

Toplam 7 mesaj

Çok Yazılan Konular

Bir iibfli olarak gerçeği açıklıyorum. Asıl yerimiz KPSS A kadrolarıdır.YÖK İibf Lisans Büro Personeli BaşvuranlarİİBFli olarak yazıyorum, 4001 kadroları artırılmalıdır.SGK İcra Memurluğu (İzmir)MÜHENDİS MAAŞIçşb ne zaman teblibat gelirSGK icra memuruGöç İdaresini tebrik ediyorumİİBF TABAN PUAN TAHMİNLERİFurkan kardeş gel buraya konuşalım.

Sözlük

kalbin teklemesi 1 sallama çay 1 kamyon arkası yazıları 1 İletilerdeki sorular 1 alaturka 1 güne bir öneri bırak 1 Bugün olanlar 1 delikanlı 1 saçların bağımsızlığını ilan etmesi 1 muz 1

Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Malezya'ya gitti2 Üniversiteye 2 fakülte kurulduDisiplin soruşturma dosyası imha edilen kamu görevlisine ceza verilemez mi?10 Şubat 2025'ten önemli gündem başlıklarıGörme engelli santral memuru olimpiyatlara hazırlanıyor

Editörün Seçimi

Kamu İşçilerinden Toplu Sözleşmede %95 Zam Talebi (En Düşük İşçi Maaşı: 72.000 TL Olsun)Merkez bankası 2025 enflasyon beklentisi2021,22,23,24 yıllarına ilişkin enflasyon rakamlarının yeniden hesaplanması için dilekçe yazdım.2008 sonrası memur olanların emekli aylığı Bağlanma Oranı %37,7mi?Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?