Gündem \ Cep Telefonu ve Teknolojik Ürünler
Editörler : Radore


08 Şubat 2025 00:12
İphone 13 ile iphone 12

iPhone 12 iPhone 13 den neden pahalı sizce?


Emrah.84
Kapalı
08 Şubat 2025 01:01

15 pro max, 16 pro max den neden pahalı bende bunu çözemedim ))

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Telefonu nasıl yedeklerimİphone 13 ile iphone 12

Sözlük

kalbin teklemesi 1 sallama çay 1 kamyon arkası yazıları 1 İletilerdeki sorular 1 alaturka 1 güne bir öneri bırak 1 Bugün olanlar 1 delikanlı 1 saçların bağımsızlığını ilan etmesi 1 muz 1

Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Malezya'ya gitti2 Üniversiteye 2 fakülte kurulduDisiplin soruşturma dosyası imha edilen kamu görevlisine ceza verilemez mi?10 Şubat 2025'ten önemli gündem başlıklarıGörme engelli santral memuru olimpiyatlara hazırlanıyor

Editörün Seçimi

Kamu İşçilerinden Toplu Sözleşmede %95 Zam Talebi (En Düşük İşçi Maaşı: 72.000 TL Olsun)Merkez bankası 2025 enflasyon beklentisi2021,22,23,24 yıllarına ilişkin enflasyon rakamlarının yeniden hesaplanması için dilekçe yazdım.2008 sonrası memur olanların emekli aylığı Bağlanma Oranı %37,7mi?Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?