Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


08 Şubat 2025 00:18
Ağır Ceza Mahkemesi

2017 yılında 15 temmuzdan sonra savcılık ifadesi ve adli kontrol almıştım. Şimdi Mahkemem olduğunu öğrendim e devletten. Suçlamayı nasıl öğrenebilirim. Birde Ağır cezada mahkeme tek celsede sonuçlanır mı?

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