Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


08 Şubat 2025 00:21
Sözleşmeliden kadroluya geçen personelin eş durumu mazeret hakkı

Merhabalar, 2022 yılında sözleşmeli olarak atandım ve 2023 te kadroya geçiş yaptım şuan kadrolu memurum. Eş durumu nedeniyle tayin isteminde bulundum ve eşim özel sektörde çalıştığından bana lehe hükümlerin uygulanamadığı ve kanunda 4 yıl dolmadan yer değiştiremez yazdığı için 4 yıl sonra tayin verilebileceği söylendi. Ama kanunu incelediğimde 3 yıl sonra mazeret olur normal tayin için 4 yıl anlamı çıkıyor gibi. Başka bakanlıklarda 3 yıl sonra mazeret tayini verildiğini duydum ama bizim bakanlık 4 yılda ısrarcı görünüyor. Sözleşmeliden kadroluya geçip 3 yılda mazeret nedeniyle tayin olabilen var mı? Varsa nasıl bir yol izledi paylaşabilir mi acaba?

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