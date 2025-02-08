Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Şubat 2025 09:16
2025 temmuz zammı tahmini

Şubat enflasyonu beklentileri 3,5 civarında. Eğer şubat ayı enflasyonu 3 üzeri gelirse temmuzda en az yüzde 14 zam alırız


tegmen-kayzer
Şef
08 Şubat 2025 15:38

Bence temmuz zammı 13 ile 15 arası olur


Hukukcu-hoca
Genel Müdür
09 Şubat 2025 13:39

temmuz zammı tahminim yüzde 14 15 gibi gelir.

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