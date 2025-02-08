Furkan kardeş gel buraya konuşalım.

bak kankam sürekli hesap değiştirip kendi kendine yorum yapıyorsun. iibf'den atandın, iibf'ye saldırıyorsun. güzel kardeşim delirecen sonunda. zamanında hanzel diye bi paranoyak vardı. ne oldu, şu an tarihin çöplüğünde. sen yapma bari. kazanamazsın bu yarışı.

la ne güzel atanmışsın. git kendine güzel bi gacı bul, evlen. mutlu bir yuvan olsun. bebelerin olsun. onları vatana millete hayırlı olarak yetiştir. bırak bu işleri artık. yapma, etme...