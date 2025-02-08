KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


08 Şubat 2025 10:13
Furkan kardeş gel buraya konuşalım.

bak kankam sürekli hesap değiştirip kendi kendine yorum yapıyorsun. iibf'den atandın, iibf'ye saldırıyorsun. güzel kardeşim delirecen sonunda. zamanında hanzel diye bi paranoyak vardı. ne oldu, şu an tarihin çöplüğünde. sen yapma bari. kazanamazsın bu yarışı.

la ne güzel atanmışsın. git kendine güzel bi gacı bul, evlen. mutlu bir yuvan olsun. bebelerin olsun. onları vatana millete hayırlı olarak yetiştir. bırak bu işleri artık. yapma, etme...


furkan yedek
Şef
08 Şubat 2025 13:51
https://forum.memurlar.net/konu/cevap/2e554b09-6211-eb11-80f9-a0369f7d1484/ hanzel bu konuda gitti

Mithrandir01
Aday Memur
10 Şubat 2025 01:10

figo0 adamdır. Çok güzel bir şekilde cevaplar veriyor yardımcı oluyor,iyi insan.Karışmayın Gardaşıma

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Bir iibfli olarak gerçeği açıklıyorum. Asıl yerimiz KPSS A kadrolarıdır.YÖK İibf Lisans Büro Personeli BaşvuranlarİİBFli olarak yazıyorum, 4001 kadroları artırılmalıdır.SGK İcra Memurluğu (İzmir)MÜHENDİS MAAŞIçşb ne zaman teblibat gelirSGK icra memuruGöç İdaresini tebrik ediyorumİİBF TABAN PUAN TAHMİNLERİFurkan kardeş gel buraya konuşalım.

Sözlük

kalbin teklemesi 1 sallama çay 1 kamyon arkası yazıları 1 İletilerdeki sorular 1 alaturka 1 güne bir öneri bırak 1 Bugün olanlar 1 delikanlı 1 saçların bağımsızlığını ilan etmesi 1 muz 1

Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Malezya'ya gitti2 Üniversiteye 2 fakülte kurulduDisiplin soruşturma dosyası imha edilen kamu görevlisine ceza verilemez mi?10 Şubat 2025'ten önemli gündem başlıklarıGörme engelli santral memuru olimpiyatlara hazırlanıyor

Editörün Seçimi

Kamu İşçilerinden Toplu Sözleşmede %95 Zam Talebi (En Düşük İşçi Maaşı: 72.000 TL Olsun)Merkez bankası 2025 enflasyon beklentisi2021,22,23,24 yıllarına ilişkin enflasyon rakamlarının yeniden hesaplanması için dilekçe yazdım.2008 sonrası memur olanların emekli aylığı Bağlanma Oranı %37,7mi?Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?