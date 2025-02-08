Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


08 Şubat 2025 10:50
Eş tayini

ben sözleşmeli zabıt katibiyim eşim jandarma personeli bu sene doğuya gidecek bende eş durumundan tayin isteyeceğim sizce onaylanır mı red mi yerim adliyenizde jandarma eşi olup ta red yiyen oldu mu


Onur210
Aday Memur
08 Şubat 2025 16:48

Eşinize söyleyin kendii kurumuna ssizin sözleşmeli olduğunuzu 7433 sayılı kanuna göre atamanızın yapılamayacağını belirtsin. Yokssa eş durumu tayini yok ayrı kalırsınız.

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