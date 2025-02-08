Polis olmak yada memleketinde çalışmak mı daha avantajlı

Bugün bir polisin maaşı 58 bin lira. Hiçbir ekstra yok maaş bu. Bugün en düşük memur maaşı 45bin lira. Derece falan 47 falan olur.

Sizce gurbette kira vererek gece gündüz çalışarak 58bin lira maaş mı avantajlı yoksa memleketinde 8/5 bayram seyran tatil hafta sonu tatil hiçbir iş yükü olmadan, kira vermeden 45bin lira almak mı?