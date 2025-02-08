Polis olmak yada memleketinde çalışmak mı daha avantajlı

Ben emniyette 6 yıl boyunca çalıştım ; POMEM olarak girdiğim zamanlar çok fazla ötekileştirildim. o zamanlar PMYO- POMEM kavgaları vardı. Geçim derdinden polis oldum doğru , kendi fakültemden atanamadım. Şuan ki aklım o zaman olsa devlete hiç girmeye çalışmaz ticaret yapar ya da hukuk fakültesini daha erken okurdum.Ama meslekte olduğum zamanlar maaşımın hakkını vermek için var gücümle çalıştım . 6 Yılda bütün ilçemdeki tüm bayanlar hemen hemen sürekli rapor aldı ben 1 kez bile rapor almadım. Hastalandığım halde işe gittim. Bulunduğum ilde hukuk fakültesini kazandım 2. öğretim olduğu için yine kimseye müdane etmeden okudum, bitirdim. Zaten ne sınavlar ne de dersler için asla izin vermedi amirlerim. Önce Hazine müsteşarlığında avukat oldum sonra çok şükür kendi büromu kurdum ve devletten ayrılıp serbest avukatlık yapıyorum. Bunları şundan dolayı anlatıyorum. Dışarıda gerçekten hak eden hak ettiğini mi alıyor ? Boşanma davasına baktığım kule vinç operatörü 180-190 bin lira aylık kazançtan bahsediyor Yine velayet davasına baktığım arabalı kurye 100 bin liraya yakın kazanıyor... Emniyet teşkilatında on defa ondan her hususta üstün gelecek insanlar tanıdım. Ülkemizde ücret noktasında eşitlik yok maalesef
Diyeceğim şudur ; polisin aldığı her kuruşu sonuna kadar hak etmekte. Maaşlarının kesinlikle iyileştirilmesi gerekmektedir. Amir/ kıdem cendresinin içerisinde birde siyasi baskıyla , görev yapmaya çalışan ve gerçekten ülkesine yararlı olmaya çalışan o kadar çok insan var ki teşkilatta küstürülmemeli, geçim derdinde olmamalı...
Ben emniyette 6 yıl boyunca çalıştım ; POMEM olarak girdiğim zamanlar çok fazla ötekileştirildim. o zamanlar PMYO- POMEM kavgaları vardı. Geçim derdinden polis oldum doğru , kendi fakültemden atanamadım. Şuan ki aklım o zaman olsa devlete hiç girmeye çalışmaz ticaret yapar ya da hukuk fakültesini daha erken okurdum.Ama meslekte olduğum zamanlar maaşımın hakkını vermek için var gücümle çalıştım . 6 Yılda bütün ilçemdeki tüm bayanlar hemen hemen sürekli rapor aldı ben 1 kez bile rapor almadım. Hastalandığım halde işe gittim. Bulunduğum ilde hukuk fakültesini kazandım 2. öğretim olduğu için yine kimseye müdane etmeden okudum, bitirdim. Zaten ne sınavlar ne de dersler için asla izin vermedi amirlerim. Önce Hazine müsteşarlığında avukat oldum sonra çok şükür kendi büromu kurdum ve devletten ayrılıp serbest avukatlık yapıyorum. Bunları şundan dolayı anlatıyorum. Dışarıda gerçekten hak eden hak ettiğini mi alıyor ? Boşanma davasına baktığım kule vinç operatörü 180-190 bin lira aylık kazançtan bahsediyor Yine velayet davasına baktığım arabalı kurye 100 bin liraya yakın kazanıyor... Emniyet teşkilatında on defa ondan her hususta üstün gelecek insanlar tanıdım. Ülkemizde ücret noktasında eşitlik yok maalesef
Diyeceğim şudur ; polisin aldığı her kuruşu sonuna kadar hak etmekte. Maaşlarının kesinlikle iyileştirilmesi gerekmektedir. Amir/ kıdem cendresinin içerisinde birde siyasi baskıyla , görev yapmaya çalışan ve gerçekten ülkesine yararlı olmaya çalışan o kadar çok insan var ki teşkilatta küstürülmemeli, geçim derdinde olmamalı...