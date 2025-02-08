Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
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08 Şubat 2025 11:12
Polis olmak yada memleketinde çalışmak mı daha avantajlı

Bugün bir polisin maaşı 58 bin lira. Hiçbir ekstra yok maaş bu. Bugün en düşük memur maaşı 45bin lira. Derece falan 47 falan olur.

Sizce gurbette kira vererek gece gündüz çalışarak 58bin lira maaş mı avantajlı yoksa memleketinde 8/5 bayram seyran tatil hafta sonu tatil hiçbir iş yükü olmadan, kira vermeden 45bin lira almak mı?


dokanmatik
Aday Memur
08 Şubat 2025 12:02
sorunun içinde cevabı var zaten.

malikane.1999
Şube Müdürü
08 Şubat 2025 12:11
Maaş 58 bin değil ki polsan kesintisiyle 53-54 bin yeni başlayan batı da yani dediğindende düşük 25-30 yıllık şefler 60k alıyor

JW Argo İzmir 3310
Şef
08 Şubat 2025 12:11
Cevap sonda bakiniz

umtblc
Şube Müdürü
08 Şubat 2025 12:21

Git psikiyatriye, 2 sene sonra memleketine gih olarak atan bak keyfine


sancak bayrak
Daire Başkanı
08 Şubat 2025 12:30

Bizim teşkilatın memlekette evi olmayan bir benim galiba.teşkilat zengin desene.adam Polsan kesintisini de saymıyor.emekli olurken SGK bir buçuk,iki katı tazminat alacağı söylemiyor.branşlar ın 15-20 bin fazlalığı nedense bahsedilmez.karakola devam ne adamımız var,ne de memlekette dikili taşımız.olsun benim de merhametim var,ve vicdanen de çok rahatım.devlet memurluğunun çok büyük hesabı var.


Dead.588
Memur
08 Şubat 2025 12:34

Abi yalnız değilsin memlekette evim olsa bugün bırakır memlekette bir işe girerdim

sancak bayrak, 2 gün önce

Bizim teşkilatın memlekette evi olmayan bir benim galiba.teşkilat zengin desene.adam Polsan kesintisini de saymıyor.emekli olurken SGK bir buçuk,iki katı tazminat alacağı söylemiyor.branşlar ın 15-20 bin fazlalığı nedense bahsedilmez.karakola devam ne adamımız var,ne de memlekette dikili taşımız.olsun benim de merhametim var,ve vicdanen de çok rahatım.devlet memurluğunun çok büyük hesabı var.


malikane.1999
Şube Müdürü
08 Şubat 2025 12:56
Abi peki memlekette zabıta olup 55 maaş almak mı evin vs memlekette yok ama kirada oturacaksın yoksa İstanbulda yine rahat bir işte 100 bin maaş almak mı ?
sancak bayrak, 2 gün önce

Bizim teşkilatın memlekette evi olmayan bir benim galiba.teşkilat zengin desene.adam Polsan kesintisini de saymıyor.emekli olurken SGK bir buçuk,iki katı tazminat alacağı söylemiyor.branşlar ın 15-20 bin fazlalığı nedense bahsedilmez.karakola devam ne adamımız var,ne de memlekette dikili taşımız.olsun benim de merhametim var,ve vicdanen de çok rahatım.devlet memurluğunun çok büyük hesabı var.


memuraday-y
Şube Müdürü
08 Şubat 2025 14:32

Merhameti vicdanı elden bırakmamalıyız aynen devlet memurluğunun bence de vicdanen çok büyük yükü ve sorumluluğu var. İnsanlarla diyalogda da çok hoşgörülü ve saygılı olmalıyız, temiz ve güzel hoşgörülü bir toplum olmaya gayret göstermeliyiz.

sancak bayrak, 2 gün önce

Bizim teşkilatın memlekette evi olmayan bir benim galiba.teşkilat zengin desene.adam Polsan kesintisini de saymıyor.emekli olurken SGK bir buçuk,iki katı tazminat alacağı söylemiyor.branşlar ın 15-20 bin fazlalığı nedense bahsedilmez.karakola devam ne adamımız var,ne de memlekette dikili taşımız.olsun benim de merhametim var,ve vicdanen de çok rahatım.devlet memurluğunun çok büyük hesabı var.


ikosunbabasi
Aday Memur
08 Şubat 2025 14:39

Psikiyatri ye gittim 2 yıl dolacak bı kaç aya sivil memur olarak memleketime gidecegim.12 bin azmaaş


siyahbeyaz88
Genel Müdür
08 Şubat 2025 14:51
batıda bu maaşlarla çalışılmaz ama doğuda bir nebze olsun iyi sayılır kendimden örnek vereyim 59800 maaşım o 800 lojman kirasına gidiyor 8 bin operasyon parası nöbet tutup istirahatime bakıyorum ne trafik ne olay Allah batıdakilerin yardımcısı olsun

Dead.588
Memur
08 Şubat 2025 15:29

Memlekette amele olmak bile daha avantajlı istanbul da 5 senedir çalışıyorum evlenecek para bile biriktirmedim ben niye polis oldum keşke amele olsaydım bu gidişle 45 yaşında evlenecem


diyorumki06
Şef
08 Şubat 2025 15:31
öğretmenler ek dersi saymiyor ya sen de Polsan kesintisini mi saymiyorsun
malikane.1999, 2 gün önce
Maaş 58 bin değil ki polsan kesintisiyle 53-54 bin yeni başlayan batı da yani dediğindende düşük 25-30 yıllık şefler 60k alıyor

malikane.1999
Şube Müdürü
08 Şubat 2025 15:47
Yeni başlayan adamın şuan maaşı 53.500 3bine yakın polsan kesintisiyle kaç oluyor bir hesaplar mısın lütfen.... Yukarıda ne yazmışım
diyorumki06, 2 gün önce
öğretmenler ek dersi saymiyor ya sen de Polsan kesintisini mi saymiyorsun

Gülbahar EREN
Memur
08 Şubat 2025 16:13

Ben emniyette 6 yıl boyunca çalıştım ; POMEM olarak girdiğim zamanlar çok fazla ötekileştirildim. o zamanlar PMYO- POMEM kavgaları vardı. Geçim derdinden polis oldum doğru , kendi fakültemden atanamadım. Şuan ki aklım o zaman olsa devlete hiç girmeye çalışmaz ticaret yapar ya da hukuk fakültesini daha erken okurdum.Ama meslekte olduğum zamanlar maaşımın hakkını vermek için var gücümle çalıştım . 6 Yılda bütün ilçemdeki tüm bayanlar hemen hemen sürekli rapor aldı ben 1 kez bile rapor almadım. Hastalandığım halde işe gittim. Bulunduğum ilde hukuk fakültesini kazandım 2. öğretim olduğu için yine kimseye müdane etmeden okudum, bitirdim. Zaten ne sınavlar ne de dersler için asla izin vermedi amirlerim. Önce Hazine müsteşarlığında avukat oldum sonra çok şükür kendi büromu kurdum ve devletten ayrılıp serbest avukatlık yapıyorum. Bunları şundan dolayı anlatıyorum. Dışarıda gerçekten hak eden hak ettiğini mi alıyor ? Boşanma davasına baktığım kule vinç operatörü 180-190 bin lira aylık kazançtan bahsediyor Yine velayet davasına baktığım arabalı kurye 100 bin liraya yakın kazanıyor... Emniyet teşkilatında on defa ondan her hususta üstün gelecek insanlar tanıdım. Ülkemizde ücret noktasında eşitlik yok maalesef

Diyeceğim şudur ; polisin aldığı her kuruşu sonuna kadar hak etmekte. Maaşlarının kesinlikle iyileştirilmesi gerekmektedir. Amir/ kıdem cendresinin içerisinde birde siyasi baskıyla , görev yapmaya çalışan ve gerçekten ülkesine yararlı olmaya çalışan o kadar çok insan var ki teşkilatta küstürülmemeli, geçim derdinde olmamalı...


siyahbeyaz88
Genel Müdür
08 Şubat 2025 17:18
bak kendin demişsin sende atanamayınca en kötü polis olurum demişsin ve öylede olmuş şu anda yine bir sürü kişi atanamıyor polis oluyor bu sistem değişmedikçe polis değersiz olur,beğenmiyorsan istifa et bir sürü atanamamış sırada bekliyor derler

Gülbahar EREN
Memur
08 Şubat 2025 17:24

Bence yazdıklarımı tekraren okuyun. Atanamayıp polis olanlar maaşları belirlemiyor.

siyahbeyaz88, 2 gün önce
bak kendin demişsin sende atanamayınca en kötü polis olurum demişsin ve öylede olmuş şu anda yine bir sürü kişi atanamıyor polis oluyor bu sistem değişmedikçe polis değersiz olur,beğenmiyorsan istifa et bir sürü atanamamış sırada bekliyor derler

thekonsti
Aday Memur
08 Şubat 2025 18:28
eskiden doktorla hakim savcıyla kıyaslıyorduk maaşımızı. şuan en düşük memur maaşı bize yetişmiş şaka gibi

siyahbeyaz88
Genel Müdür
08 Şubat 2025 19:14
işte siz anlamıyorsunuz yerini kolayca dolduracak adam çok olursa istedikleri maaşı verirler
Gülbahar EREN, 2 gün önce

Bence yazdıklarımı tekraren okuyun. Atanamayıp polis olanlar maaşları belirlemiyor.


Gülbahar EREN
Memur
09 Şubat 2025 15:57

Ben sizin demek istediğinizi gayet net anlıyorum ancak bu durum yeni değil polisin hiçbir vakit sahibi olmadı .

siyahbeyaz88, 2 gün önce
işte siz anlamıyorsunuz yerini kolayca dolduracak adam çok olursa istedikleri maaşı verirler

smyrna3541
Aday Memur
09 Şubat 2025 19:37
Memlekette 8/5 memurluğu kim kaybetmiş ki biz bulalım öyle bir imkanı olan 1 dk düşünmeden gider zaten niye bu kahrı çeksin...
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