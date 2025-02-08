Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Şubat 2025 11:56
Polis/Polis eş durumu ataması

iki eş de polisse eş durumundan tayin için kim kime tabi olur? bir fark var mı? ve tayinin çıkması için ne kadar süre beklenir? cevap verecek arkadaşlara şimdiden teşekkürler


Horoz01
Aday Memur
08 Şubat 2025 19:55
isteyen istediğine tabi olabilir şart batıdan batıya ve ya doğudan doğuya şeklinde dilekçeni yazdıktan 30 gün içinde cevap verilir yoğunluğa göre değişiyor bazen hayırlı olsun.

Horoz01
Aday Memur
08 Şubat 2025 19:56
ya da batında. doğuya olur doğudan batıya süreni tamamlamadan gidemezsin ancak doğudan doğu yapabilirsin
Horoz01, 2 gün önce
isteyen istediğine tabi olabilir şart batıdan batıya ve ya doğudan doğuya şeklinde dilekçeni yazdıktan 30 gün içinde cevap verilir yoğunluğa göre değişiyor bazen hayırlı olsun.

SensibL
Aday Memur
09 Şubat 2025 13:58

cevap için teşekkürler. peki ilçe olursa farkediyor mu? aynı ile verir. ancak farklı ilçe kadrosuna atama gibi bir durum olabilirmi? bir de dilekçenin sonuçlanması için genel yada mazeret atama dönemleri bekleniyor mu? yoksa bu dönemler dışında herhangi bir ayda tayin çıkıyor mu?

Horoz01, 2 gün önce
ya da batında. doğuya olur doğudan batıya süreni tamamlamadan gidemezsin ancak doğudan doğu yapabilirsin
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