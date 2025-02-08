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08 Şubat 2025 12:00
Proje Okullarına Neye göre Görevlendirme yapılacak?

Proje Okullarına Neye göre Görevlendirme yapılacak?

Klavuzda hiç bir kriter ve açıklama yok?


Bote3434
Aday Memur
08 Şubat 2025 14:30

Bir kriter yazsa bile neye göre yapilacagi çok belli değil mi?


akın355
Memur
08 Şubat 2025 15:02

Proje bu zaten!


lutt
Şube Müdürü
08 Şubat 2025 15:23

kriter v liyakat /.-./


Kagiş
Müsteşar
08 Şubat 2025 21:41

Her sene aynı muhabbet!! Neye göre olacak?Nasıl olacak? Şöyle mi böyle mi? Boşverin gitsin yaa!!


vengberz
Şube Müdürü
08 Şubat 2025 21:58

Proje okulunda olup 4 yılı dolduğu için atama başvurusu yapmak zorunda kalanlar için boşvermek o kadar kolay değil. Bu durumda olanların çoğu diken üstünde.

Kagiş, 2 gün önce

Her sene aynı muhabbet!! Neye göre olacak?Nasıl olacak? Şöyle mi böyle mi? Boşverin gitsin yaa!!


Bote3434
Aday Memur
08 Şubat 2025 22:22

İlk atanirken neye göre atandilarsa o kritere göre devam ederler merak etme

vengberz, 2 gün önce

Proje okulunda olup 4 yılı dolduğu için atama başvurusu yapmak zorunda kalanlar için boşvermek o kadar kolay değil. Bu durumda olanların çoğu diken üstünde.


vengberz
Şube Müdürü
09 Şubat 2025 00:26

Maşallah, tam bir atanamamış bilge edasıyla söze girmişsiniz.

Dar bakış açınızla akıl vermeden önce kimin nasıl 4 yıllık olduğuyla ilgili biraz bilgi sahibi olsaydınız keşke.

Bote3434, 2 gün önce

İlk atanirken neye göre atandilarsa o kritere göre devam ederler merak etme


Bote3434
Aday Memur
09 Şubat 2025 08:49

Proje okuluna geçmek gibi bir derdim yok. Onu bile torpille yapanlar düşünsün. Biz sizin gibi her yerde adamını kullanıp bir yere gelenlerden değiliz. Yürü

vengberz, Dün

Maşallah, tam bir atanamamış bilge edasıyla söze girmişsiniz.

Dar bakış açınızla akıl vermeden önce kimin nasıl 4 yıllık olduğuyla ilgili biraz bilgi sahibi olsaydınız keşke.


majesteleri7
Daire Başkanı
09 Şubat 2025 10:33

Torpile göre yapılacak boşa diken üstünde bekleme yerini ayarla


Bote3434
Aday Memur
09 Şubat 2025 10:56

Kendisi de zamanında torpille girmiştir. Şimdi torpil bulamiyordur. De di o

majesteleri7, Dün

Torpile göre yapılacak boşa diken üstünde bekleme yerini ayarla


zellice
Şef
09 Şubat 2025 13:02

Fikir Sahibi olmadan zikir sahibi olmayınız,Proje okullarına 2 yıl öncesinde istediğin zaman müdür isterse ataman oluyordu geçen yıl atama yönetmeliği değişti 12-17 şubat dönemi başvuru alınıyor burda kriter hizmet puan üsütünliğü ve norm fazlası olnalar atanıyor


Velocıraptor
Genel Müdür
09 Şubat 2025 15:55

bilgili olduğunu sanmak ....


ingilizceci78
Aday Memur
09 Şubat 2025 16:00

öğretmeni değerlendirmek için hiç bir kıstas yok sadece hizmet puanı var ona göre alsalar dinazorlar


vengberz
Şube Müdürü
09 Şubat 2025 17:04

Bu üslupla bırakın proje okulunu, herhangi bir okulda bile çalışmamalısınız.

Bilgi sahibi olmadığı konularda bu denli rahat fikir yürütebilen birinin öğrencilere pek faydası olacağını sanmam.

Bote3434, Dün

Proje okuluna geçmek gibi bir derdim yok. Onu bile torpille yapanlar düşünsün. Biz sizin gibi her yerde adamını kullanıp bir yere gelenlerden değiliz. Yürü


lutt
Şube Müdürü
09 Şubat 2025 17:26

Torpile göre


cografyacı236
Memur
09 Şubat 2025 18:15

Geçen sene cimer aracılığıyla sordum gelen cevap? Bakan onayıyla doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlanan kurumlara yapılacak öğretmen atamaları ve yönetici görevlendirmeleri Bakan tarafından yapılır.? yani canımız kimi isterse kimin torpili çoksa.


vengberz
Şube Müdürü
09 Şubat 2025 20:05

Proje okulunda çalışmak isteyen, başvurusunu yapıp sonucu beklemeli. Buradan bilip bilmeden konuşanların lafına bakan, yaya kalır.

Nesnel bir atama kriterinin olmaması, herkesin torpille atandığı anlamına gelmez.

Proje okullarına sıfır referansla öğretmen olarak da müdür yardımcısı olarak da atananlar var.

Kendi adıma mecbur kalmadıkça öyle okullarda çalışmak istemem çünkü bana göre angaryası çok.


ucara
Aday Memur
09 Şubat 2025 20:51

Proje okullarına atamada iki kriter var:torpil ve talep durumu.


ucara
Aday Memur
09 Şubat 2025 20:53

Eğitim Bir ve Türk Eğitim-sen bu iki sendikadan birinden olacaksınız, okula talep çoksa biraz da siyasi tanıdığınız olacak hepsi bu.

ucara, 6 saat önce

Proje okullarına atamada iki kriter var:torpil ve talep durumu.


cevdet5934
Aday Memur
09 Şubat 2025 21:35
ne gibi angaryalar ?
vengberz, 7 saat önce

Proje okulunda çalışmak isteyen, başvurusunu yapıp sonucu beklemeli. Buradan bilip bilmeden konuşanların lafına bakan, yaya kalır.

Nesnel bir atama kriterinin olmaması, herkesin torpille atandığı anlamına gelmez.

Proje okullarına sıfır referansla öğretmen olarak da müdür yardımcısı olarak da atananlar var.

Kendi adıma mecbur kalmadıkça öyle okullarda çalışmak istemem çünkü bana göre angaryası çok.

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