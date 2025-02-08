Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


08 Şubat 2025 12:05
Müdür Başyardımcığı meselesi

Malumunuz yeni kılavuz ile birlikte okullarda Müdür Müdür Başyardımcılığı normu kaldırıldı. Yerine müdür yardımcılığı normu da getirilmedi. Bu durum okullardaki zaten fazla olan iş yükünü daha da artırmış oldu. Eğer müdür Başyardımcılığı kaldırılacaksa bari yerine bir müdür yardımcısı normu açılmalıdır. Aksi takdirde iş yükü gazla olan okullarda yönetici olmak isteyen kimse kalmayacaktır.

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