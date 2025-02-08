Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


08 Şubat 2025 12:08
İstifa sonrası pişman olup geri dönmek istemek

Merhaba,

Üniversitede kadrolu memur olarak çalışırken istifa ettik diyelim. Sonra bir şekilde 1 yıl sonra pişman olup geri dönme şansı olur mu? Okuduğum kadarıyla bu durumda dilekçe ile talep edildiğinde geri dönme hakkın üniversitenin iznine tabi ve ir bahaneyle reddederlerse hiçbir şekilde dönme şansın yok. Doğru mu anlamışım emin değilim?


malikane.1999
Şube Müdürü
08 Şubat 2025 12:43
Aynen söylediğin şekilde pişman olursa dilekçe ile kurumlara açıktan atama için başvuruyorsun ama bu çok çok çok zor kontenjanları çok az ve genelde zaten Red veriyorlar büyük torpil bulman lazım. O yüzden çok çok mantıklı karar ver. Tekrar kpss atanma süreci derti sıkıntısı psikolojisi var olan bir maddiyat elinden gidecek sonuçta

yosi64
Aday Memur
08 Şubat 2025 13:12

Lütfen iyi düsünün, geri dönmek gerçekten çok zor, sakın kimseye güvenmeyin tek 1 kadro var ve çok fazla başvuru olabiliyor, 5 sene icinde dönemezseniz tekrar kpss vb atama süreçleri sizi bekliyor, öncelikle naklen farklı birimlere atama şansını deneyin, elinizden geldigince mücadele edin, Allah kolaylık versin.


eskidenberiburdayim
Şube Müdürü
08 Şubat 2025 20:10

öyle hemen kabul de etmezler idare takdirine bırakmışlar inadına reddederler bide mağdur olursunuz


elk muhendis
Şef
09 Şubat 2025 11:08

Bir dalı tutmadan diğerini bırakma.

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