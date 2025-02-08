İstifa sonrası pişman olup geri dönmek istemek

Aynen söylediğin şekilde pişman olursa dilekçe ile kurumlara açıktan atama için başvuruyorsun ama bu çok çok çok zor kontenjanları çok az ve genelde zaten Red veriyorlar büyük torpil bulman lazım. O yüzden çok çok mantıklı karar ver. Tekrar kpss atanma süreci derti sıkıntısı psikolojisi var olan bir maddiyat elinden gidecek sonuçta

Aynen söylediğin şekilde pişman olursa dilekçe ile kurumlara açıktan atama için başvuruyorsun ama bu çok çok çok zor kontenjanları çok az ve genelde zaten Red veriyorlar büyük torpil bulman lazım. O yüzden çok çok mantıklı karar ver. Tekrar kpss atanma süreci derti sıkıntısı psikolojisi var olan bir maddiyat elinden gidecek sonuçta