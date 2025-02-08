Pomem ve menisküs yırtığı

1) O arkadaş belki geri döndü şu an meslekte ya da değil. Bunu bilmiyoruz.

2) Menisküs yırtığı polis olmaya engeldir. Diye bi ibare var mı? Ben bulamadım da.

O yüzden bilgisi olan varsa dedim hocam. O konuyu okudum ben zaten. Yine de teşekkür ederim.