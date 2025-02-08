KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


08 Şubat 2025 12:12
Pomem ve menisküs yırtığı

4-5 sene öncesine ait MR raporu var geçmişte diyelim. Menisküs yırtık görünüyor görüntüde raporda mevcut. Futbol, parkur, kilometrelerce koşu vs bi sorun olmuyor. Normal muayenede vs sıkıntı yok. Şimdi bu geçmişe bakılıyor mu? Bir tek psikiyatride bakılıyor deniyordu. Açıkçası bence herkese mr çekilse spor yapan insanların yarısında menisküs olabilir yani. Eğitimde vs sorun yaşanmazsa sağlık raporu sürecinde bakılır mı? Ya da sonrasında sağlık daire vs buna bakar mı durup dururken, eğitimde ve rapor sürecinde problem olmasa bile?

Gerçekten bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi? Malum insanların geleceği söz konusu. Net bi bilgi bulamadım süreç hakkında o yüzden buraya yazıp sormak istedim.


Baypar
Daire Başkanı
08 Şubat 2025 15:28

https://forum.memurlar.net/konu/2554126/pomem-meniskus.htmlSenin sorununla benzer sorunu yaşayıp sonradan elenen aday var. Genel sağlığa geçsen bile ileride elenme ihtimaliniz söz konusudur. Çünkü Menisküs yırtığı polis olmaya engeldir


armyturk
Aday Memur
08 Şubat 2025 17:56

1) O arkadaş belki geri döndü şu an meslekte ya da değil. Bunu bilmiyoruz.

2) Menisküs yırtığı polis olmaya engeldir. Diye bi ibare var mı? Ben bulamadım da.

O yüzden bilgisi olan varsa dedim hocam. O konuyu okudum ben zaten. Yine de teşekkür ederim.

Baypar, 2 gün önce

https://forum.memurlar.net/konu/2554126/pomem-meniskus.htmlSenin sorununla benzer sorunu yaşayıp sonradan elenen aday var. Genel sağlığa geçsen bile ileride elenme ihtimaliniz söz konusudur. Çünkü Menisküs yırtığı polis olmaya engeldir


Baypar
Daire Başkanı
09 Şubat 2025 12:41

Yönetmelikte direkt engeldir şeklinde bir ibare yok. Ancak menisküs yırtığı kendi kendine iyileşen bir yırtık değildir. Hafif yırtık aktivite ile orta derece veya yüksek derece yırtığa dönebilir.

Polislikte yoğun aktivite ve ayakta çalışma süresi yüksek bir olan bir meslek olduğu için yarım yırtık olan menisküs tam yırtığa dönebilir. Yırtık menisküs ameliyat dışında başka türlü tedavi olamayacağı için menisküs yırtığı olan biri sağlık kurulu kararıyla polis olamaz.

Dize yapılan açık yada kapalı tüm cerrahi müdahaleler engel teşkil eder.

Hafif yırtık eninde sonunda tam yırtığa dönecektir.

armyturk, 2 gün önce

1) O arkadaş belki geri döndü şu an meslekte ya da değil. Bunu bilmiyoruz.

2) Menisküs yırtığı polis olmaya engeldir. Diye bi ibare var mı? Ben bulamadım da.

O yüzden bilgisi olan varsa dedim hocam. O konuyu okudum ben zaten. Yine de teşekkür ederim.

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