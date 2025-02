Pomem ve menisküs yırtığı

4-5 sene öncesine ait MR raporu var geçmişte diyelim. Menisküs yırtık görünüyor görüntüde raporda mevcut. Futbol, parkur, kilometrelerce koşu vs bi sorun olmuyor. Normal muayenede vs sıkıntı yok. Şimdi bu geçmişe bakılıyor mu? Bir tek psikiyatride bakılıyor deniyordu. Açıkçası bence herkese mr çekilse spor yapan insanların yarısında menisküs olabilir yani. Eğitimde vs sorun yaşanmazsa sağlık raporu sürecinde bakılır mı? Ya da sonrasında sağlık daire vs buna bakar mı durup dururken, eğitimde ve rapor sürecinde problem olmasa bile?

Gerçekten bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi? Malum insanların geleceği söz konusu. Net bi bilgi bulamadım süreç hakkında o yüzden buraya yazıp sormak istedim.