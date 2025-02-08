Devlet memurunun intiharı sonrasında yasal hakları ailesine devredilir mi?

beddiüzzaman diye birisi var hem osmanlı döneminde cefa çekiyor hem savaşlarda hem cumhuriyet halk partisi döneminde sonrada hakkını helal ediyor.

benim hayatımı değiştiren namaza başlamama vesile olan belki intihardan koruyan eser risale i nur dur.

"Seksen küsur senelik bütün hayatımda dünya zevki namına bir şey bilmiyorum. Bütün ömrüm harp meydanlarında, esaret zindanlarında yahut memleket hapishanelerinde, memleket mahkemelerinde geçti. Çekmediğim cefa, görmediğim eza kalmadı. Divan-ı harplerde bir câni gibi muamele gördüm; bir serseri gibi memleket memleket sürgüne yollandım. Memleket zindanlarında aylarca ihtilâttan men edildim. Defalarca zehirlendim. Türlü türlü hakaretlere mâruz kaldım. Zaman oldu ki, hayattan bin defa ziyade ölümü tercih ettim. Eğer dinim intihardan beni men etmeseydi, belki bugün Said topraklar altında çürümüş gitmişti."

Nice felaket gibi görünen olayların altında saadet vardır. Her gecenin bir gündüzü, her kışın bir baharı vardır.