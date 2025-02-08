Gündem \ Sağlıklı Yaşam, Gebelik ve Tüp Bebek
Editörler : Radore


08 Şubat 2025 12:32
Sağ boyun lenf bezi şişmesi

herkese selam. buraya yazmam ne kadar doğru bilmiyorum ama canım çok sıkkın olduğu için buraya yazmak istedim. birkaç gün önce boynumun sağ tarafındaki lenf bezinin normalden büyük ve sert olduğunu fark ettim. koştum gittim kbb'ye. doktor elle muayene edip ultrason istedi. ancak ultrason gününe 17 gün var daha. ben internetten araştırdıkça psikolojik olarak dibe battım. boğazıma telefonun flaşıyla baktım. şişen taraftaki bademciğim büyümüş kızarmış ve beyaz lekeler var. var mı yakın zamanda böyle bir durum yaşayan


baturbey01
Aday Memur
08 Şubat 2025 14:23
1 ay önce yaşadım aynı olayı birde benden mr istedi doğal olatak korktum tabiki kötü bişe çıkacak diye ama öyle böyle korku değil sonuç ufak çaplı kitleler çıktı.sana tafsiyem 17 günü bekleme özele git sana antibiyotik tedavisi başlatsın 1 haftada toparlasın en azından kagan rahatlamış olur beklemek çok kötü oluyor.

sinanpolat22
Şube Müdürü
08 Şubat 2025 14:24
cevabınız için teşekkür ederim. özele gittim ancak bugün için muayene olamadım. salı günü gideceğim. sizin lenf de normalinden sert ve büyük müydü?
baturbey01, 2 gün önce
1 ay önce yaşadım aynı olayı birde benden mr istedi doğal olatak korktum tabiki kötü bişe çıkacak diye ama öyle böyle korku değil sonuç ufak çaplı kitleler çıktı.sana tafsiyem 17 günü bekleme özele git sana antibiyotik tedavisi başlatsın 1 haftada toparlasın en azından kagan rahatlamış olur beklemek çok kötü oluyor.
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sağ boyun lenf bezi şişmesi

Sözlük

Sevgilisizler günü 3 delikanlı 1 hakikat,görünmeyenle görünenin birleştiği noktada bulunuyor 1 6 Şubat 2023 Gazineptep ve Maraşta meydan gelen depremler 2 kalbin teklemesi 1 muz 1 akşama ne yemek yapsam 1 Keşfedilmemiş şarkılar 2 Sevmek 2 bu gece erken uyuyacağım 1

Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Malezya'ya gitti2 Üniversiteye 2 fakülte kurulduDisiplin soruşturma dosyası imha edilen kamu görevlisine ceza verilemez mi?10 Şubat 2025'ten önemli gündem başlıklarıGörme engelli santral memuru olimpiyatlara hazırlanıyor

Editörün Seçimi

Kamu İşçilerinden Toplu Sözleşmede %95 Zam Talebi (En Düşük İşçi Maaşı: 72.000 TL Olsun)Merkez bankası 2025 enflasyon beklentisi2021,22,23,24 yıllarına ilişkin enflasyon rakamlarının yeniden hesaplanması için dilekçe yazdım.2008 sonrası memur olanların emekli aylığı Bağlanma Oranı %37,7mi?Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?