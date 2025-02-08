Sağ boyun lenf bezi şişmesi

1 ay önce yaşadım aynı olayı birde benden mr istedi doğal olatak korktum tabiki kötü bişe çıkacak diye ama öyle böyle korku değil sonuç ufak çaplı kitleler çıktı.sana tafsiyem 17 günü bekleme özele git sana antibiyotik tedavisi başlatsın 1 haftada toparlasın en azından kagan rahatlamış olur beklemek çok kötü oluyor.

1 ay önce yaşadım aynı olayı birde benden mr istedi doğal olatak korktum tabiki kötü bişe çıkacak diye ama öyle böyle korku değil sonuç ufak çaplı kitleler çıktı.sana tafsiyem 17 günü bekleme özele git sana antibiyotik tedavisi başlatsın 1 haftada toparlasın en azından kagan rahatlamış olur beklemek çok kötü oluyor.