Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Şubat 2025 13:38
Atama talebinin olumsuz karşılanması ve idari dava

Mazeret dilekçesi tayin reddedilirse EGM tarafından, idare mahkemedinin yürütme durdurma ve iptal kararları günümüz itibariyle ne kadar uygulanıyor ya da uygulanıyor mu ? Çevremde ihraç edilip mahkemeyle dönen çok arkadaşa rastladım ancak tayinlerde durum ne ?


BY-MUHASEBECİ
Memur
08 Şubat 2025 13:43
Tayin durumunda nasıl oluyor ben de merak ediyorum

272745
Aday Memur
08 Şubat 2025 14:50
güncel

Bizekiydilar
Şef
08 Şubat 2025 16:24

Mesajlara vakar Muçısınz


272745
Aday Memur
08 Şubat 2025 18:38
buradan bilgilendirme yapar mısınız biz de faydalanalım bilgilerden devrem
Bizekiydilar, 2 gün önce

Mesajlara vakar Muçısınz

Toplam 4 mesaj

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