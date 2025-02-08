KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


08 Şubat 2025 14:22
Pomem eğitiminin Ekim ayında başlaması

Pomem eğitimleri artık ekimde başlayacakmış ya 32.dönem dahil mi buna acaba bilgisi olan var mı?


Baypar
Daire Başkanı
08 Şubat 2025 15:27

https://forum.memurlar.net/konu/2554126/pomem-meniskus.html Senin sorununla benzer sorunu yaşayıp sonradan elenen aday var. Genel sağlığa geçsen bile ileride elenme ihtimaliniz söz konusudur. Çünkü Menisküs yırtığı polis olmaya engeldir


Baypar
Daire Başkanı
08 Şubat 2025 15:29

Başka bir soruya cevap yazmıştım. Buraya yanlışlıkla yazdım.

Baypar, 2 gün önce

https://forum.memurlar.net/konu/2554126/pomem-meniskus.html Senin sorununla benzer sorunu yaşayıp sonradan elenen aday var. Genel sağlığa geçsen bile ileride elenme ihtimaliniz söz konusudur. Çünkü Menisküs yırtığı polis olmaya engeldir


Baypar
Daire Başkanı
08 Şubat 2025 15:31

31. Dönem Mayıs haziran gibi mezun olacağı için evet Ekim ayı gibi 32. Dönemlerin eğitimi başlabilir.


zaMqi
Memur
08 Şubat 2025 15:52

31. Dönemin şuan gözüken mezuniyeti Temmuz sonu. Geri gelme ihtimali de düşük genelde ertelenir mezuniyetler. Biz ona düz hesap Ağustos diyelim. İntibak Eylül gibi eğitimde Ekim gibi başlayabilir evet.

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