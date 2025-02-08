KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : E.Kayı Han


08 Şubat 2025 14:29
Deniz piyade astsubaylık mı jandarma astsubaylık mı?
görüşlerinizi belirtirseniz memnun olurum teşekkürler

Emrah.84
Kapalı
08 Şubat 2025 22:20

Yunanca öğrenip muhabere sınıfında ikisinide seçebilirsin rahat edersin.


Emirhan Kolukırık
Aday Memur
08 Şubat 2025 22:31
sınıf seçimi asem veya asttasak eğitimden sonra rastgele mi belirleniyor
Toplam 2 mesaj

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Deniz piyade astsubaylık mı jandarma astsubaylık mı?

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