Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Şubat 2025 14:32
Askerdeyken sağlık bakanlığından istifa

Askerdeyken sözleşmeli personel olarak tıbbı dökümantasyon ve sekreterliğe atanırsam evraklarık teslim edersem ve askerlik daha bitmeden 3-4 ay içerisinçok düşük ihtimal olsada merkezi alımda dhmi mekatronik teknikeri olarak atamam gerçekleşirse tıbbi dökümantasyon ve sekreterlikten istifa edebilir miyim askerliğimi yaparken? Kabul edilir mi?


lDeimosl
Genel Müdür
08 Şubat 2025 14:46

Olmaz öyle. Askerdeyken kurumla ilişiğiniz bile kesiliyor, izindeyken bile istifa edilmez.

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