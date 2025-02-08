Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


08 Şubat 2025 15:18
2025 MART DÖNEMİ DOÇENTLİK BAŞVURULARI

Sayın hocalarım, forumda konuya ulaşamadım malum başvuru zamanıda yaklaşıyor. Bu dönem için yardımlaşmayı bu başlık altında yapabiliriz. Herkese kolaylıklar dilerim.


angarali26
Şube Müdürü
08 Şubat 2025 15:28

İlk soruyuda ben yazmış olayım bilgisi olan hocalarımız yardımcı olabilirse memnun olurum, filoloji abd için 6 tr dizin yayın şartı, 4 tr dizin 2 esci-scopus ile sağlanabiliyormu, maddeler sanki çok açıklayıcı değil gibi TR dizin şartını ağlamayanlar 2 esci demiş ama devamı ve 50 puan diyor?

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