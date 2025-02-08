KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


08 Şubat 2025 15:47
YÖK İibf Lisans Büro Personeli Başvuranlar

Arkadaş elden veya posta yolu ile kimler başvurdu, 5 kişi alınacak, puanları yazar mısınız, (benim 80.3)


Krcvs
Aday Memur
08 Şubat 2025 16:15

Ben de yaptım puanım aynen 80.3 geçmiş verileri inceledigimde yüksek kapatmış Ankara da yaşadığım için bir umut yaptık başvuru


Ziyade06
Şef
08 Şubat 2025 19:11
Kaç ile kapatmış hocam, yine elden veya e posta yoluyla mı
Krcvs, 2 gün önce

Ben de yaptım puanım aynen 80.3 geçmiş verileri inceledigimde yüksek kapatmış Ankara da yaşadığım için bir umut yaptık başvuru


Krcvs
Aday Memur
08 Şubat 2025 20:51

3 kişi alınmış İİBF 3. Asil 83.9 dan yerleşmiş yedekler 77 lere kadar düşmüş yine alım aynı şekilde elden ya da posta yolu ile yapılmış


Krcvs
Aday Memur
08 Şubat 2025 20:53

3 kişi alınmış İİBF 3. Asil 83.9 dan yerleşmiş yedekler 77 lere kadar düşmüş yine alım aynı şekilde elden ya da posta yolu ile yapılmış


Ziyade06
Şef
08 Şubat 2025 21:21
Hayırlı olsun inşallah aynıymışız hocam sizin 80.3 demiştiniz, benim 80,36041 sizin tam kaç
Krcvs, 2 gün önce

3 kişi alınmış İİBF 3. Asil 83.9 dan yerleşmiş yedekler 77 lere kadar düşmüş yine alım aynı şekilde elden ya da posta yolu ile yapılmış


Krcvs
Aday Memur
08 Şubat 2025 22:04

Benim de 80.3777 hocam baya yakınız hakkımızda hayırlısı rabbim hepimize nasip etsin inşallah


Ziyade06
Şef
08 Şubat 2025 22:30
Amin inşallah
Krcvs, 2 gün önce

Benim de 80.3777 hocam baya yakınız hakkımızda hayırlısı rabbim hepimize nasip etsin inşallah


mushelia
Aday Memur
09 Şubat 2025 10:58

Hocam merhaba

Çalışma şartları hakkında bilginiz var mı acaba maaş, servis var mı ortam rahat mı vs?

Buraya ben de başvurmuştum hiçbir beklentim olmadan ama sanırım gelecek gibi.

Krcvs, 2 gün önce

Ben de yaptım puanım aynen 80.3 geçmiş verileri inceledigimde yüksek kapatmış Ankara da yaşadığım için bir umut yaptık başvuru


Ziyade06
Şef
09 Şubat 2025 15:03
Sizin puanınız kaç hocam?
mushelia, Dün

Hocam merhaba

Çalışma şartları hakkında bilginiz var mı acaba maaş, servis var mı ortam rahat mı vs?

Buraya ben de başvurmuştum hiçbir beklentim olmadan ama sanırım gelecek gibi.


Krcvs
Aday Memur
09 Şubat 2025 16:54

Malesef hocam bende bilmiyorum merakta ediyorum açıkçası. sizin puaniniz kaç acaba

mushelia, Dün

Hocam merhaba

Çalışma şartları hakkında bilginiz var mı acaba maaş, servis var mı ortam rahat mı vs?

Buraya ben de başvurmuştum hiçbir beklentim olmadan ama sanırım gelecek gibi.

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