KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


08 Şubat 2025 16:36
SGK icra memuru

Sgk icra memurluğu için dereceyi 7den başlatıyor kılavuzda da öyle gözüküyor ama geçen sene atanan arkadaşlar 9/1den başladıklarını söylediler bilgisi olan aydınlatabilir mi ? ayrıca güncel maaş hakkında da bilgi veerebilirseniz sevinirim.


the back of furkan
Şube Müdürü
08 Şubat 2025 17:25

belki 6 ay sonra gelir derece farkları. çünkü biz şu an 399'da %8'lik başarı ücretini henüz almadık. maaşımız eksik yatıyor.


esraaq
Aday Memur
09 Şubat 2025 00:42

şuan güncel maaşınız hakkında bilgi verebilir misiniz

the back of furkan, 2 gün önce

belki 6 ay sonra gelir derece farkları. çünkü biz şu an 399'da %8'lik başarı ücretini henüz almadık. maaşımız eksik yatıyor.


the back of furkan
Şube Müdürü
09 Şubat 2025 11:37

55

esraaq, Dün

şuan güncel maaşınız hakkında bilgi verebilir misiniz

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