Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


08 Şubat 2025 17:52
Sonradan engelli olan memurun engelli kontenjanına geçme şartları nelerdir?

Merhaba %59 engelli raporum var.Kurumumda engelli memur kontenjanına geçmek istiyorum.Öncelikle gelir idaresine basvurup vergi indirimi mi almam gerekiyor yoksa direk bir yazi ile.kurumuma raporu ibraz edip engelli kontenjanı talebimi mi yazmalıyım?

Engelli kontenjanina geçmek isteyen memurdan Kurum neler talep eder?1Raporum yeni..18 yıllık memurum.Cevaplariniz için simdiden teşekkür ederim.


uumut1453
Aday Memur
09 Şubat 2025 13:54

Bilen var ise yazmanizinrica ederim.Kurumumun farklı talebi var.


VHKİ-MEB
Memur
09 Şubat 2025 19:56
Engelli kontenjanına geçmekten kastınız nedir?

uumut1453
Aday Memur
09 Şubat 2025 20:40

İşe girdikten sonra engelli hale gelen çalışanların durumu (memur): Bazı kurumlarda engelli kontenja


uumut1453
Aday Memur
09 Şubat 2025 20:42

İşe girdikten sonra engelli hale gelen çalışanların durumu (memur): Bazı kurumlarda engelli kontenjanında çalışanlar ?sadece işe engelli olarak girenler? olarak tanımlanmış ve işe girdikten sonra engelli olanlar kontenjana dahil edilmemişlerdir. Engelli kontenjanında, işe girerken ya da sonradan engelli olma hali olarak bir tanım ya da şart yoktur. İşe girdikten sonra engelli hale gelen tüm çalışanlar, erken emeklilik dâhil engelli bireylere tanımlanan tüm haklardan yararlanırlar. Sağlık Hizmetleri Sendikası, Devlet Personel Başkanlığına konu hakkında görüş sormuş, Başkanlık Sendikaya yazdığı cevabi yazısında (11.01.2019, 67982825-622.02-E.316 sayılı, İşe Girdikten Sonra Engelli Hale Gelen Çalışanlar Konulu yazı); işe girdikten sonra engelli hale gelen çalışanların da engelli kontenjanına dâhil edilmeleri ve kurumlarca ?DPB e-Uygulama? sistemine kayıt edilmeleri gerektiğini belirtmiştir.

uumut1453, 2 gün önce

İşe girdikten sonra engelli hale gelen çalışanların durumu (memur): Bazı kurumlarda engelli kontenja


VHKİ-MEB
Memur
10 Şubat 2025 10:40

Erken emekli olmak istiyorsunuz sanırım, kuruma raporunuzu verin.

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