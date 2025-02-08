Sonradan engelli olan memurun engelli kontenjasına gecme şartları nelerdir?

İşe girdikten sonra engelli hale gelen çalışanların durumu (memur): Bazı kurumlarda engelli kontenjanında çalışanlar ?sadece işe engelli olarak girenler? olarak tanımlanmış ve işe girdikten sonra engelli olanlar kontenjana dahil edilmemişlerdir. Engelli kontenjanında, işe girerken ya da sonradan engelli olma hali olarak bir tanım ya da şart yoktur. İşe girdikten sonra engelli hale gelen tüm çalışanlar, erken emeklilik dâhil engelli bireylere tanımlanan tüm haklardan yararlanırlar. Sağlık Hizmetleri Sendikası, Devlet Personel Başkanlığına konu hakkında görüş sormuş, Başkanlık Sendikaya yazdığı cevabi yazısında (11.01.2019, 67982825-622.02-E.316 sayılı, İşe Girdikten Sonra Engelli Hale Gelen Çalışanlar Konulu yazı); işe girdikten sonra engelli hale gelen çalışanların da engelli kontenjanına dâhil edilmeleri ve kurumlarca ?DPB e-Uygulama? sistemine kayıt edilmeleri gerektiğini belirtmiştir.
İşe girdikten sonra engelli hale gelen çalışanların durumu (memur): Bazı kurumlarda engelli kontenjanında çalışanlar ?sadece işe engelli olarak girenler? olarak tanımlanmış ve işe girdikten sonra engelli olanlar kontenjana dahil edilmemişlerdir. Engelli kontenjanında, işe girerken ya da sonradan engelli olma hali olarak bir tanım ya da şart yoktur. İşe girdikten sonra engelli hale gelen tüm çalışanlar, erken emeklilik dâhil engelli bireylere tanımlanan tüm haklardan yararlanırlar. Sağlık Hizmetleri Sendikası, Devlet Personel Başkanlığına konu hakkında görüş sormuş, Başkanlık Sendikaya yazdığı cevabi yazısında (11.01.2019, 67982825-622.02-E.316 sayılı, İşe Girdikten Sonra Engelli Hale Gelen Çalışanlar Konulu yazı); işe girdikten sonra engelli hale gelen çalışanların da engelli kontenjanına dâhil edilmeleri ve kurumlarca ?DPB e-Uygulama? sistemine kayıt edilmeleri gerektiğini belirtmiştir.
, 6 saat önce
uumut1453
İşe girdikten sonra engelli hale gelen çalışanların durumu (memur): Bazı kurumlarda engelli kontenja