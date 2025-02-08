Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Şubat 2025 19:01
İstifa Sonrası Atama bekleyenler
İstifa sonrası yeniden atama kurası Ne zaman olur arkadaşlar.2024 te bi defa oldu Şubat ayındayız hala bir duyuru yok.

Hm2023
Aday Memur
09 Şubat 2025 18:36
Arkadaşlar Van'ı tercih edecem alım olurmu sizce.Hemşire olarak kaç olur kontenjan sizce.

Hm2023
Aday Memur
09 Şubat 2025 18:39
Daha önce Van'ı tercih eden olduğu bu kurayla.
Toplam 2 mesaj

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