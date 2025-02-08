Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


08 Şubat 2025 19:50
Yüksek lisans mülakatı için neler tavsiye edersiniz?
Herkese merhaba öncelikle. Ben bir vakıf üniversitesinde işletme yüksek lisansı yapmak istiyorum. Ama öncelikli hedefim özel sektörde yükselmek, akademik kadro belki. Arapça ve İngilizce öğrendiğim için özel daha cazip geliyor şu sıralar. Yüksek lisans mülakatı için ne yapmami tavsiye edersiniz?

OKYANUSÇİCEĞİ
Memur
09 Şubat 2025 11:58

başvurdun mu


boshrademirci
Aday Memur
09 Şubat 2025 12:46
Hayır temmuz ayında basvuracagim. Şuan bir firmada staj yapıyorum, işi öğreniyorum. Bununla ilgili bir yüksek lisans tezi fikri var aklımda
OKYANUSÇİCEĞİ, Dün

başvurdun mu


sade-müh71
Aday Memur
10 Şubat 2025 02:11

Bişey olmaz geçersin kesin. Kendine güven yeter.

Toplam 3 mesaj

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