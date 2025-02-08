Yüksek lisans mülakatı için neler tavsiye edersiniz?

Herkese merhaba öncelikle. Ben bir vakıf üniversitesinde işletme yüksek lisansı yapmak istiyorum. Ama öncelikli hedefim özel sektörde yükselmek, akademik kadro belki. Arapça ve İngilizce öğrendiğim için özel daha cazip geliyor şu sıralar. Yüksek lisans mülakatı için ne yapmami tavsiye edersiniz?

Herkese merhaba öncelikle. Ben bir vakıf üniversitesinde işletme yüksek lisansı yapmak istiyorum. Ama öncelikli hedefim özel sektörde yükselmek, akademik kadro belki. Arapça ve İngilizce öğrendiğim için özel daha cazip geliyor şu sıralar. Yüksek lisans mülakatı için ne yapmami tavsiye edersiniz?