İstanbul ilçe devriye ekiplerin yoğun çalışması

sen sıkıntı çektin diye bu adam şükür mü etsin şu anki haline? tam dayı muhabbeti bu. bize de zamanında marifetmiş gibi karakolda yatıyorduk diye öğütte bulunuyorlardı.

sen sıkıntı çektin diye bu adam şükür mü etsin şu anki haline? tam dayı muhabbeti bu. bize de zamanında marifetmiş gibi karakolda yatıyorduk diye öğütte bulunuyorlardı.