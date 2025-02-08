Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Şubat 2025 22:30
İstanbul ilçe devriye ekiplerin yoğun çalışması

Merhaba arkadaşlar İstanbul İlçe devriye ekiplerin hali ne olacak polis merkezleri 12/36 ya geçti biz kaldık ve çok uzun zamandır çakma 12/36 olarak devam ediyoruz ayrıca uygulamalarımız iki kat arttı icraat alıp ihbarlara koşuyoruz ne olacak bu halimiz?


Brse
Memur
08 Şubat 2025 22:32

İstanbul'da çakma 12 36 isen dua et devrem .. 12 12 ler gördü bu gözler ..


ikosunbabasi
Aday Memur
08 Şubat 2025 22:50

10 yıl öncede aynıydı.puan ihbarlar uygulamalar vs.tam bir bataklık.insanin aklını kaybetmemesi mucize


iamapoliceman
Daire Başkanı
09 Şubat 2025 00:32
sen sıkıntı çektin diye bu adam şükür mü etsin şu anki haline? tam dayı muhabbeti bu. bize de zamanında marifetmiş gibi karakolda yatıyorduk diye öğütte bulunuyorlardı.
Brse, 2 gün önce

İstanbul'da çakma 12 36 isen dua et devrem .. 12 12 ler gördü bu gözler ..


azmah
Genel Müdür
09 Şubat 2025 01:06

Dostum İstanbul gibi bir yerde berbat bir sistemde çalışıyorsun üstüne icraat almak için çırpınıyorsun sana tavsiyem çırpınmayın senin devrelerin ve senden sonrakiler yeterince tecrübesiz ve abuk subuk şeylerden dolayı başınız derde giriyor.Ben bu son dört yıldır girinler kadar korkar tırsak memur görmedim çevremden bahsediyorum bende İstanbul'da yoğun bir ilçedeyim öncelikle icraat alma işini bırak İstanbul'da senin devrelerin şeflik yapıyor artık birbirinize artistlik yapmayın sahip çıkın abuk subuk konulara yardira yardira gitmeyin önleyici ekipsiniz siz sadece önleyicilik yapın icraat alırsanız bu sistem düzelmez teşkilat arkadan gelen Yeni memurun polis oldum hevesi yüzünden gelişmiyor on yıl sonra senden böyle düşüneceksin

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