Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


09 Şubat 2025 00:25
Sağlık personeli durum bildirir raporu ile birim değişikliği hk.

Yaklaşık 1 yıldır yoğun bakımda çalışıyorum ve üst havayolumda sürekli kanamalar mevcut ve artık yoğun bakımda çalışabilecek durumda değilim bununla ilgili doktorlara sözel olarak danıştığımdada durum bildirir sağlık kurulu raporu alıp (3 hekim onaylı) ve bu raporun açıklama kısmında bazı ibarelerle bunlar belirtilip evrak kayıttan hastane idaresine sunarsan birim değişikliği yaparlar dendi. Bu raporun açıklama kısmına ne gibi bir madde ekletılecek mesela ağır işte çalışamaz yada yoğun bakımda çalışamaz vb. gibimi mesela ? konuyla ılgılı bilgi sahibi değilim aydınlatırmısınız ? teşekkürler iyi çalışmalar.

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