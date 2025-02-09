Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


09 Şubat 2025 01:01
Kadroya geçiş

Arkadaşlar ben geçen nisan ayında devlet hastanesine destek personeli (şoför) olarak atandım fakat idare beni hasta kayıt kısmına verdi. 10 aydır bu işi yapıyorum. Bu bana kadroya geçişte sıkıntı çıkarır mı lütfen cevap verin sorunun cevabını bulamadım


batubey92
Aday Memur
09 Şubat 2025 09:52

Şuna yardımcı olabilecek yok mu


Son dakika34
Aday Memur
09 Şubat 2025 14:36

Hiç bi sorun olmaz kardeşim. Senin için daha hayırlı olmuşsa sesini çıkarma.

Toplam 2 mesaj

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