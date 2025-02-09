Yapay Zeka ile Gelişmiş ülkelerde Kamu mühendisleri ile Öğretmen maaşları karşılaştırması

Karşılaştırmayı en düşük öğretmen ile en düşük kamu mühendisi ve en yüksek öğretmen ile en yüksek kamu mühendisi arasındaki farkları gösteriyor.

Özellikle ABD (%82-%120) ve İsviçrede(%60-%80) kamu mühendisleri, öğretmenlerden çok daha fazla maaş alıyor.

Gelişmiş ülkelerde ortalama %30 ile %50 arasında kamu mühendisleri öğretmenlerden daha yüksek maaş alıyor.

Kaynak DeepSeek. İnanmayan arkadaşlar deep seek te soru sorabilirler. Gelişmiş ülkelerde en yüksek kamu mühendisi maaşları ile en yüksek öğretmen maaşları arasındaki farkları yazabilirmisin diye sorabilirler.

Buradan çıkan yorumuma göre Mühendislik Kanunu yakın zamanda gelecektir diye düşünüyorum.