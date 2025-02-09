Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


09 Şubat 2025 01:41
Yapay zeka ile savcı ve kamu mühendisleri arasındaki maaş karşılaştırması ?

Yapay zeka ile savcı ve kamu mühendisleri arasındaki maaş karşılaştırması ?

Gelişmiş ülkelerde savcı maaşları kamu mühendisi maaşlarından %15 ile %30 fazladır.

Türkiye de ise savcı maaşları kamu mühendisleri maaşlarından 2 kattan daha fazladır.

Kaynak: Deepseek

İnanmayan arkadaşlar deepseek e sorabilirler.

Buradan çıkan sonuca göre Mühendislik Meslek kanunu yakın zamanda çıkacaktır diye düşünüyorum.

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