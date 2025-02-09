Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


09 Şubat 2025 01:46
HTS ile ceza verilir mi?

Fetöden HTS ile ceza verilir mi?


burak0605
Aday Memur
09 Şubat 2025 12:07

tek başına delil oluşturmaz yan delil lazım normalde burası türkiye her şey mümkün verebilir

Toplam 1 mesaj

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