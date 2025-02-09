Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Şubat 2025 01:52
Şubat mazeret ataması ilişik kesme

Arkadaşlar 7 şubatta açıklanan mazeret atamalarında tayinim çıktı pazartesi günü yani ayın 9 unda ilişik kesebilirmiyim yazı falan gelcek diye muhabbet ettiler ilişiği kesersem şubat maaşını alabilirmiyim

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