Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


09 Şubat 2025 02:09
Protokol

Milli eğitim bakanlığı ile Türk silahlı kuvvetleri arasındaki protokole nereden ulaşabiliriz?


Nergis3467
Aday Memur
09 Şubat 2025 14:44
nette var hocam ama görsel olarak var herhangi bir bağlantı olarak yok. asker olan eş bağlı bulunduğu komutanlığın ilgili biriminden isteyebilir..
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