nette var hocam ama görsel olarak var herhangi bir bağlantı olarak yok. asker olan eş bağlı bulunduğu komutanlığın ilgili biriminden isteyebilir..

nette var hocam ama görsel olarak var herhangi bir bağlantı olarak yok. asker olan eş bağlı bulunduğu komutanlığın ilgili biriminden isteyebilir..