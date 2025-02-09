Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


09 Şubat 2025 09:26
Sözleşme ve neticeleri

Bir süredir akademilerde proje cinneti yaşanıyor. buna bağlı heyecanlı bir kesim de oluştu. sabah akşam proje preje proje... Yatıp kalkıyorlar. üstelik artık bir tercih yada seçenek değil bir zorunluluk olarak dayatılıyor. Öyle olunca artık örneğin filolojide, sosyal bilimlerde, idari bilimlerde yaygınlaşır projeler: 'Şu şu kitapta geçen fiilleri sayma projesi' falan yada şehirde tıkalı bulunan rögar kapaklarını tespit etme projesi... Hedef: Bu proje, rögar kapağı sorunu çözülmüş bir şehre katkıda bulunmak munasebetiyle, ayrıca..," Asıl sorun, diğer külfetler yetmiyormuş gibi, bu yükün artık gunah keçisi haline getirilmiş sözleşmelilere (dr. öğt. üyeleri) de bindirilmeye başlanmasıdır. Bazı universitlerin yeniden atanma kriterlerine bakıyorum. İki yılda şu puanda yayın... Yetmiyor bir de projede yer almak, gibi çeşitlendirilen, detaylandırılan koşullar konuluyor. Sırada ne var acaba? Başka ne istenilecek? Her ay 50 mekik, 15 şınav, 20 uzun atlama, 10 yüksek zıplama... Bu artık eziyet, cidden. Bu durumdan akademik nitelik, hakkaniyet, vizyon falan da filan çıkmaz... Bu bildiğiniz eziyetin kendisi. merak ediyorum, acaba o adamları, artık kaygıdan uyuyabiliyorlar mı? Motivasyonlarını koruyabiliyorlar mı? Eminim artık, haysiyet kaygısı da yaşıyorlar. Siz de emin olun çoğu esasında iyi akademisyen. Çoğu hızlı yayın yapıp puanlarını tamamlayamadıkları için geride kalanlardan. doçentliği kaçırdılar, değişen kriterlerle yayın puanlarını da kaybettiler. Şimdi bu adamların kafasında travmalar oluşuyor. İdealle, heyecanla girdikleri akademiler adeta zindanları oluyor. Tükenmişliğe saplanıyorlar. Duyuyoruz, konuşuyoruz... Sorun sadece, yarın çoğunun sözleşme yenilemeden mahkemelik olması değil. Aynı zamanda haysiyetle ilgili olmasıdır. Başarısız, beceriksiz yaftası yemekle ilgili sorun. Emeklerinin, hayatlarının böyle tuhaf ölçütlerle önemsizleştirilmesi asıl sorun. Ne olduda akademik niteliğin kıstasları bunlar oldu. proje yapmak mı akademik geleneği, niteliği temsil ediyor? Bu durumda, yüksek indexli yayın da yetmiyor. Yine başarısız ilan ediliyor. Korkunç bir mantık bu. Sistematik ve daha da yaygınlaştırılmış bir mobbing de deyin buna.aslında bakılırsa değiştirilen, işi sayıya ingirgeyen kriterlerle herkesi doçent profesör yaptılar ve sistem çok kötü tıkandı. Şimdi de bunun yükü her zaman ki gibi alttakilere bindiriliyor, tahrip ediliyor ruh sağlıkları, gelecekleri, idealleri, heyecanları, motivasyonları. eziyet bu artık. Gidin sorun, gece yatabiliyorlar mı kaygıdan? Sorun etrafınızdaki bu arkadaşlara.. sonumuz selamete ersin. Temennim odur ki yetkililer bunun farkına ulaşırlar. Yetkililer artık görmeli bu sorunu. Verimlilik, kalite ve huzur için


SeyyahMemur60
Şef
09 Şubat 2025 22:20

Sayın Hocam, Doktor Öğretim Üyesi arkadaşların büyük çoğunluğu sadece ama sadece "Akademik Zam" arayışında oldukları için bu haklı düşüncenizle pek de ilgilenmeyeceklerdir maalesef.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Docent adaylari hakkinda yapilan bilimsel arastirma ve yayin etigi incelemeleriYüksek lisans mülakatı için neler tavsiye edersiniz?2024 Ekim DoçentlikŞube müdürü Öğretim Görevlisinin amiri midir?2025 MART DÖNEMİ DOÇENTLİK BAŞVURULARITez TaramasıDr. Öğr. Üyesi torpil, atama ve Mahkeme SüreciDoktora Sonrası Özel Sektörde Çalışarak Doçentlik?Sözleşme ve neticeleri

Sözlük

hz.Nuh oğluyla cep telefonuyla konuştu 1 kar havası 1 hakikat,görünmeyenle görünenin birleştiği noktada bulunuyor 1 Bugün olanlar 1 Sevgilisizler günü 3 Sevmek 2 kalbin teklemesi 1 İletilerdeki sorular 1 6 Şubat 2023 Gazineptep ve Maraşta meydan gelen depremler 2 Keşfedilmemiş şarkılar 2

Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Malezya'ya gitti2 Üniversiteye 2 fakülte kurulduDisiplin soruşturma dosyası imha edilen kamu görevlisine ceza verilemez mi?10 Şubat 2025'ten önemli gündem başlıklarıGörme engelli santral memuru olimpiyatlara hazırlanıyor

Editörün Seçimi

Kamu İşçilerinden Toplu Sözleşmede %95 Zam Talebi (En Düşük İşçi Maaşı: 72.000 TL Olsun)Merkez bankası 2025 enflasyon beklentisi2021,22,23,24 yıllarına ilişkin enflasyon rakamlarının yeniden hesaplanması için dilekçe yazdım.2008 sonrası memur olanların emekli aylığı Bağlanma Oranı %37,7mi?Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?