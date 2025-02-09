Sözleşme ve neticeleri

Bir süredir akademilerde proje cinneti yaşanıyor. buna bağlı heyecanlı bir kesim de oluştu. sabah akşam proje preje proje... Yatıp kalkıyorlar. üstelik artık bir tercih yada seçenek değil bir zorunluluk olarak dayatılıyor. Öyle olunca artık örneğin filolojide, sosyal bilimlerde, idari bilimlerde yaygınlaşır projeler: 'Şu şu kitapta geçen fiilleri sayma projesi' falan yada şehirde tıkalı bulunan rögar kapaklarını tespit etme projesi... Hedef: Bu proje, rögar kapağı sorunu çözülmüş bir şehre katkıda bulunmak munasebetiyle, ayrıca..," Asıl sorun, diğer külfetler yetmiyormuş gibi, bu yükün artık gunah keçisi haline getirilmiş sözleşmelilere (dr. öğt. üyeleri) de bindirilmeye başlanmasıdır. Bazı universitlerin yeniden atanma kriterlerine bakıyorum. İki yılda şu puanda yayın... Yetmiyor bir de projede yer almak, gibi çeşitlendirilen, detaylandırılan koşullar konuluyor. Sırada ne var acaba? Başka ne istenilecek? Her ay 50 mekik, 15 şınav, 20 uzun atlama, 10 yüksek zıplama... Bu artık eziyet, cidden. Bu durumdan akademik nitelik, hakkaniyet, vizyon falan da filan çıkmaz... Bu bildiğiniz eziyetin kendisi. merak ediyorum, acaba o adamları, artık kaygıdan uyuyabiliyorlar mı? Motivasyonlarını koruyabiliyorlar mı? Eminim artık, haysiyet kaygısı da yaşıyorlar. Siz de emin olun çoğu esasında iyi akademisyen. Çoğu hızlı yayın yapıp puanlarını tamamlayamadıkları için geride kalanlardan. doçentliği kaçırdılar, değişen kriterlerle yayın puanlarını da kaybettiler. Şimdi bu adamların kafasında travmalar oluşuyor. İdealle, heyecanla girdikleri akademiler adeta zindanları oluyor. Tükenmişliğe saplanıyorlar. Duyuyoruz, konuşuyoruz... Sorun sadece, yarın çoğunun sözleşme yenilemeden mahkemelik olması değil. Aynı zamanda haysiyetle ilgili olmasıdır. Başarısız, beceriksiz yaftası yemekle ilgili sorun. Emeklerinin, hayatlarının böyle tuhaf ölçütlerle önemsizleştirilmesi asıl sorun. Ne olduda akademik niteliğin kıstasları bunlar oldu. proje yapmak mı akademik geleneği, niteliği temsil ediyor? Bu durumda, yüksek indexli yayın da yetmiyor. Yine başarısız ilan ediliyor. Korkunç bir mantık bu. Sistematik ve daha da yaygınlaştırılmış bir mobbing de deyin buna.aslında bakılırsa değiştirilen, işi sayıya ingirgeyen kriterlerle herkesi doçent profesör yaptılar ve sistem çok kötü tıkandı. Şimdi de bunun yükü her zaman ki gibi alttakilere bindiriliyor, tahrip ediliyor ruh sağlıkları, gelecekleri, idealleri, heyecanları, motivasyonları. eziyet bu artık. Gidin sorun, gece yatabiliyorlar mı kaygıdan? Sorun etrafınızdaki bu arkadaşlara.. sonumuz selamete ersin. Temennim odur ki yetkililer bunun farkına ulaşırlar. Yetkililer artık görmeli bu sorunu. Verimlilik, kalite ve huzur için