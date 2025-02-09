Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35



Becayiş istiyor
09 Şubat 2025 12:03
rapor süresi bitmeden rapor alınabilir mi?
Cevaplarsanız sevinirim. arkadaşlar ben yıllık iznimin son günü 10 günlük rapor aldım. 14 ünde çalışır ibaresi konulmuş. 13 ünde rapor alabilir miyim? Veya sizin bi öneriniz var mı?

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