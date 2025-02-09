Kademe İlerleme Dilekçesi Hakkında

9 Şubat 2015 atamasıyım. Her 9 şubatta okula kademe ilerlemem için dilekçe vermem gerektiğini söylemişti daha önce çalıştığım okuldaki memur. bu doğru mu bilgisi olan var mı? ben mi yanlış hatırlıyorum diye şüpheye düştüm.

9 Şubat 2015 atamasıyım. Her 9 şubatta okula kademe ilerlemem için dilekçe vermem gerektiğini söylemişti daha önce çalıştığım okuldaki memur. bu doğru mu bilgisi olan var mı? ben mi yanlış hatırlıyorum diye şüpheye düştüm.