Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


09 Şubat 2025 12:25
Kademe İlerleme Dilekçesi Hakkında
9 Şubat 2015 atamasıyım. Her 9 şubatta okula kademe ilerlemem için dilekçe vermem gerektiğini söylemişti daha önce çalıştığım okuldaki memur. bu doğru mu bilgisi olan var mı? ben mi yanlış hatırlıyorum diye şüpheye düştüm.

berkaydal
Şef
09 Şubat 2025 12:29

Yanlış. Mabadından uydurmuş.


Deniz Kum Güneş
Şube Müdürü
09 Şubat 2025 12:51

Nergis hocam uzmanlık onaylandı mı sizin


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
09 Şubat 2025 12:56

Sayın berkaydal haklı: Rutin yani çalışma süresine bağlı olarak her yıl yapılan kademe ve derece ilerlemeleri res'en kurum tarafından yapılır. Bunun dışındaki istisna durumlar (özeldeki hizmet, hazırlık sınıfı vs) için ise dilekçe gerekir.


Nergis3467
Aday Memur
09 Şubat 2025 13:13
her yıl değil, 8 yılda bir kademe bilgisi doğru di mi hocam?
berkaydal, Dün

Yanlış. Mabadından uydurmuş.


Nergis3467
Aday Memur
09 Şubat 2025 13:16
hocam ben ücretsiz izin kullanmıştım bir de bu ocakta eş tayini sebebiyle mehil müddetimin tamamını kullandığım için 17 Nisanda uzman unvanımı alıcam inşAllah. ama videoları izledim, sisteme onay düşmesi için 17 nisanı bekliyorum..
Deniz Kum Güneş, Dün

Nergis hocam uzmanlık onaylandı mı sizin


berkaydal
Şef
09 Şubat 2025 15:41

8 yılda 1 kademe evet. onun için de dilekçe isterlerse yazarsınız. ben yazdığımı hatırlamıyorum. şifahen söyledik yaptılar.

Nergis3467, Dün
her yıl değil, 8 yılda bir kademe bilgisi doğru di mi hocam?

Sevdim-Seni
Genel Müdür
09 Şubat 2025 16:20

Yılın belli bir ayında 8 yilini dolanları topluca işleme koyarlar. Herkes icin tek tek ayrı ayrı onay almazlar.


berlika
Aday Memur
10 Şubat 2025 01:15

Dilekçe vermenize gerek yok. Terfiler sistem üzerinden gelir ve maaş değişikliğine eklenir hocam

Toplam 8 mesaj

Çok Yazılan Konular

Engelli öğretmenlerin uzman öğretmenlik süresi kısaltılmalıdır.Proje Okullarına Neye göre Görevlendirme yapılacak?Öğretmenlik mi düz memurluk mu?Devlet memurunun intiharı sonrasında yasal hakları ailesine devredilir mi?Kademe İlerleme Dilekçesi Hakkında12 Yıllık Zorunlu Eğitimin Tartışılması GerekliliğiEk ders yattı mı ?MuhakiklikMesai günlerinde hizmet içi eğitime katılmayın diyen müdüre ne denmeli?2005 Eylül 4-C ile Atananlar Başöğretmenlik Süresi

Sözlük

6 Şubat 2023 Gazineptep ve Maraşta meydan gelen depremler 2 muz 1 hakikat,görünmeyenle görünenin birleştiği noktada bulunuyor 1 kalbin teklemesi 1 saçların bağımsızlığını ilan etmesi 1 Sevmek 2 serçe 2 Keşfedilmemiş şarkılar 2 delikanlı 1 Sevgilisizler günü 3

Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Malezya'ya gitti2 Üniversiteye 2 fakülte kurulduDisiplin soruşturma dosyası imha edilen kamu görevlisine ceza verilemez mi?10 Şubat 2025'ten önemli gündem başlıklarıGörme engelli santral memuru olimpiyatlara hazırlanıyor

Editörün Seçimi

Kamu İşçilerinden Toplu Sözleşmede %95 Zam Talebi (En Düşük İşçi Maaşı: 72.000 TL Olsun)Merkez bankası 2025 enflasyon beklentisi2021,22,23,24 yıllarına ilişkin enflasyon rakamlarının yeniden hesaplanması için dilekçe yazdım.2008 sonrası memur olanların emekli aylığı Bağlanma Oranı %37,7mi?Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?