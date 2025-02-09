Değerli hocalarım biliyorsunuz memuriyete başlangıçta bir zorunlu OKS (otomatik katılım sistemi) birde kendi isteğimizle bes açabiliyoruz. Kendi isteğimizle açtığımız besde kendimiz istediğimiz fonun yüzdesini belirliyebiliyoruz atıyorum katılım endeksine uyan hisse - kira sertifikası - kıymetli maden - altın fonu vs ben hadi diğer hepsini geçiyorum. Altın fonlu bes planı açıp yatırdığımız paranın hepsini altın fonunda değerlendirmek caiz mi yoksa caiz değil midir. Atıyorum KATILIM endeksli altın fonlu bes planı açtık. 1000 tl yatırıyoruz hepsi altında değerlendiriliyor ve %30 devlet katkısı oluyor bu caiz midir değil midir teşekkürler buraya kadar okuduğunuz için

Değerli hocalarım biliyorsunuz memuriyete başlangıçta bir zorunlu OKS (otomatik katılım sistemi) birde kendi isteğimizle bes açabiliyoruz. Kendi isteğimizle açtığımız besde kendimiz istediğimiz fonun yüzdesini belirliyebiliyoruz atıyorum katılım endeksine uyan hisse - kira sertifikası - kıymetli maden - altın fonu vs ben hadi diğer hepsini geçiyorum. Altın fonlu bes planı açıp yatırdığımız paranın hepsini altın fonunda değerlendirmek caiz mi yoksa caiz değil midir. Atıyorum KATILIM endeksli altın fonlu bes planı açtık. 1000 tl yatırıyoruz hepsi altında değerlendiriliyor ve %30 devlet katkısı oluyor bu caiz midir değil midir teşekkürler buraya kadar okuduğunuz için