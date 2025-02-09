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09 Şubat 2025 13:50
Doktora Sonrası Özel Sektörde Çalışarak Doçentlik?

Mühendislik alanında doktora sonrası özellikle torpili olmayanlar doçentliği alana kadar ne gibi süreçlerden geçtiniz? Tavsiyeleriniz nelerdir?


esenbike
Memur
09 Şubat 2025 23:35

Mühendislik alanında degilim ama yine de benzer süreçlerden gecebileceginiz için yazmak istedim. Doktoradan sonra kadro bulamadım. Ancak yılmadım, çalışmaya üretmeye devam ettim. Bir özel üniversitede ders ücreti karşılığında ders verdim. Aradan 5 sene geçti. Doçentlik puanı toplamisim. Şartları da karsilayinca basvurdum ve başarılı bulundum. Gecen sene doçent oldum. Carsamba günü de bir devlet üniversitesinde docent olarak görev yapmaya başladım. Tirnaklarimla kazıdım denir ya gerçekten öyle oldu. Ek iş yapiyordum. Eşim maddi olarak destekçim oldu ve bırakmadım. Ancak ek isi ya da maddi gücü olmayanlara bu uzun yolu tavsiye etmiyorum acikcasi. Ayrıca docent olabilmeniz için artık 4 dönem ders vermeniz gerekiyor. Bu şartı saglarsaniz başvurabilirsiniz. Ancak ben insan yeter ki istesin diyorum.. Neden yapmayasınız ki..

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