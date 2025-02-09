Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


09 Şubat 2025 14:05
Sonradan engelli belediye memuru

Yüzde 59 engelli raporumu yeni aldim.18 yillik 657 ye tabi memurum.Engelli kontenjanina gecmek icin Kuruma nasil bir dilekce ile basvurmaliyim?


moongosee
Memur
10 Şubat 2025 01:24

engelli kontenjanına gecmek ıcın ekpss ile atanmak diye ir şart kosuyorlar lakın siz raporunuz ıle bir dıleke verin bakalım sıze nasıl cevap verecekler. sonucu bende merak edıyorum.

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