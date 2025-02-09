Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


09 Şubat 2025 16:06
Çevre Şehircilik Bakanlığına Atananlar

Arkadaşlar merhaba ben Çevre Şehirciliğin en son alımında büro personeli olarak atandım 10 gün önce evrakları teslim ettim. Tebligatı gelen ya da tebligat tarihiyle ilgili bilgisi olan var m?


esraaq
Aday Memur
09 Şubat 2025 17:26

merhaba maaşları hakkında bilginiz var mı


Nessibee
09 Şubat 2025 18:45

43 diye duydum ama net bilmiyorum

esraaq, 10 saat önce

merhaba maaşları hakkında bilginiz var mı


Mithrandir01
Aday Memur
10 Şubat 2025 01:08

45 olması lazım arkadaşlar maaş ... Bu arada ben de bekliyorum tebligat . İnşALLAH güzel haber gelir

Toplam 3 mesaj

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