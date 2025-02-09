Jandarma Doğuya hazırlık

forumda bazen konu açınca insanlar konuyu görüyor ama içeriğindeki yazıyı göremiyor bu şekilde yazdığın yazıyı tam okuyabilmek için nokta koyulur noktayı koyduktan sonra konuya ne yazdığını görebildim.yeni açılan konular kısmına bakarsan anlayabilirsin beni.bak insanlar konu açmış ama giriyosun içeriği boş sonra benim yaptığım gibi bi nokta koyuyorsun bi bakıyorsunki artık o konuyu açan kişinin yazdıkları görünüyor.umarım anlamışsındır anlattıklarımı

forumda bazen konu açınca insanlar konuyu görüyor ama içeriğindeki yazıyı göremiyor bu şekilde yazdığın yazıyı tam okuyabilmek için nokta koyulur noktayı koyduktan sonra konuya ne yazdığını görebildim.yeni açılan konular kısmına bakarsan anlayabilirsin beni.bak insanlar konu açmış ama giriyosun içeriği boş sonra benim yaptığım gibi bi nokta koyuyorsun bi bakıyorsunki artık o konuyu açan kişinin yazdıkları görünüyor.umarım anlamışsındır anlattıklarımı

İbrahim5506, 9 saat önce ?