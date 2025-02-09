Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


09 Şubat 2025 17:14
Jandarma Doğuya hazırlık

Arkadaşlar Astbayim doğuya muhtemel 150 hazırlık aldım. Tayinim çıkarmı acaba


kursad2332
Aday Memur
09 Şubat 2025 18:29
.

İbrahim5506
Şef
09 Şubat 2025 18:35
?
kursad2332, 9 saat önce
.

kursad2332
Aday Memur
09 Şubat 2025 18:40
forumda bazen konu açınca insanlar konuyu görüyor ama içeriğindeki yazıyı göremiyor bu şekilde yazdığın yazıyı tam okuyabilmek için nokta koyulur noktayı koyduktan sonra konuya ne yazdığını görebildim.yeni açılan konular kısmına bakarsan anlayabilirsin beni.bak insanlar konu açmış ama giriyosun içeriği boş sonra benim yaptığım gibi bi nokta koyuyorsun bi bakıyorsunki artık o konuyu açan kişinin yazdıkları görünüyor.umarım anlamışsındır anlattıklarımı
İbrahim5506, 9 saat önce
?

İbrahim5506
Şef
09 Şubat 2025 18:44
Kardeşim bu önemli konuda beni bilgilendirdigin için teşekkür ederim.
Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Jandarma Doğuya hazırlıkEş durumu tayiniMaaş YetersizliğiYeni promosyon anlaşması yapan iller var mı

Sözlük

Bugün olanlar 1 serçe 2 kar havası 1 hakikat,görünmeyenle görünenin birleştiği noktada bulunuyor 1 6 Şubat 2023 Gazineptep ve Maraşta meydan gelen depremler 2 Keşfedilmemiş şarkılar 2 Sevmek 2 alaturka 1 sabah sabah 1 Toplumsal kutuplaşma 2

Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Malezya'ya gitti2 Üniversiteye 2 fakülte kurulduDisiplin soruşturma dosyası imha edilen kamu görevlisine ceza verilemez mi?10 Şubat 2025'ten önemli gündem başlıklarıGörme engelli santral memuru olimpiyatlara hazırlanıyor

Editörün Seçimi

Kamu İşçilerinden Toplu Sözleşmede %95 Zam Talebi (En Düşük İşçi Maaşı: 72.000 TL Olsun)Merkez bankası 2025 enflasyon beklentisi2021,22,23,24 yıllarına ilişkin enflasyon rakamlarının yeniden hesaplanması için dilekçe yazdım.2008 sonrası memur olanların emekli aylığı Bağlanma Oranı %37,7mi?Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?