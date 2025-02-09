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Editörler : supporters.


09 Şubat 2025 18:11
Hacettepe'ye atandım kiralık evler Hk.

Arkadaşlar çevremde hiç Ankaralı yok arkadaşımla beraber Hacettepeye atandık çağirılmayi bekliyoruz uygun yollu Hacettepeye çok uzak olmayan 15k civarı kiralari olan semtler mahalleler nereler yardimci olabilir misiniz? Ev bakmaya çalışıyoruz ama kafa çok karışık metrosu ulaşımı vs yardımcı olursanız sevinirim.


Mithrandir01
Aday Memur
10 Şubat 2025 01:06

Beytepe gideceksen tokilere bakabilirsin . Turkuaz TOKİ veya Yapracık TOKİ . Pazarlığını yaparsın..

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