KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


09 Şubat 2025 18:28
Pmyo başvuru ve eğitim durumu

Merhaba, 2025 Pmyo başvurusunda bulunacam, şu anda açıköğretim önlisans programına kayıtlıyım ve açıköğretimde okuyorum. Bildiğim kadarıyla başka okula kaydı olanlar Pmyo giriş yapamıyor. Bununla ilgili nasıl bir yol izlemem gerekiyor, kazandıktan sonra mı kayıt sildirmem gerekecek?


zaMqi
Memur
09 Şubat 2025 19:14

Böyle bir durum yok. Başka üniversite ve hatta üniversitelere kaydın varken PMYO da okuyabilirsin.

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