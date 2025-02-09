Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


09 Şubat 2025 19:10
Kamu düzeni ve güvenliği müsteşarlığı

Kamu düzeni ve güvenliği müsteşarlığı neden kapandı?


sonromatik
Aday Memur
09 Şubat 2025 19:11

Kapanan kurum iç işleri bakanlığı bünyesine mi geçti?


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
09 Şubat 2025 22:35

Affınıza sığınarak: Polat Alemdar deşifre olduğu için mi acaba? :)

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