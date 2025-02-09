Komiser Yardımcılığı mı Jandarma Subaylık mı

Tabi ki subay. Kom yrd başkomisere kadar en az 10 yıl amele gibi çalışırsın. Ama teymenken kral olursun. Sonra ki rütbeleri düşünemiyorum bile

Tabi ki subay. Kom yrd başkomisere kadar en az 10 yıl amele gibi çalışırsın. Ama teymenken kral olursun. Sonra ki rütbeleri düşünemiyorum bile