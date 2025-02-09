Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Şubat 2025 20:31
Komiser Yardımcılığı mı Jandarma Subaylık mı

Merhaba değerli abilerim lise son sınıfım YKS ye az zaman kaldı ve ben Jandarma Subaylık(JSGF) ve Komiser Yardımcılığı (İç Güvenlik Fakültesi) arasında kaldım sizler hangisini önerirsiniz?


saulgoodmannn
Aday Memur
09 Şubat 2025 20:36

Jandarma subaylık tabiki kom yrd subaya denk olamaz


koraygrylls
Aday Memur
09 Şubat 2025 20:51

Ek göstergelerini eşitlediler 4200.


polis4141
09 Şubat 2025 21:16
Tabi ki subay. Kom yrd başkomisere kadar en az 10 yıl amele gibi çalışırsın. Ama teymenken kral olursun. Sonra ki rütbeleri düşünemiyorum bile

Hamboou
09 Şubat 2025 21:25

Teşekürler cevaplarınız için

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