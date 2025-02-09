Polislikten Kurumlar Arası Geçiş Hk.

geçiş yapıp da burda yazanı görmedim. çünkü onlar torpillidirler ve her yerde vatan millet edebiyatı yaparken hak etmediği yerlerde calisirlar. benim istifam 15 günde tamamlanırken torpilli arkadaş eşini polislikten istifa ettirip 1 hafta içinde enerji bakanlığına başlattı. o nedenle bu sorunun cevabını burda bulman zor ayrıca burdan sorduguna göre sen de torpilli değilsin sanırım.

geçiş yapıp da burda yazanı görmedim. çünkü onlar torpillidirler ve her yerde vatan millet edebiyatı yaparken hak etmediği yerlerde calisirlar. benim istifam 15 günde tamamlanırken torpilli arkadaş eşini polislikten istifa ettirip 1 hafta içinde enerji bakanlığına başlattı. o nedenle bu sorunun cevabını burda bulman zor ayrıca burdan sorduguna göre sen de torpilli değilsin sanırım.