Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Şubat 2025 21:04
Polislikten Kurumlar Arası Geçiş Hk.

Arkadaşlar kolay gelsin. Kurumlar arası geçiş süreci nasıl oluyor daha önce geçiş yapan var mıdır ?

Hangi kuruma geçiş yapmayı önerirsiniz ?


diyorumki06
Şef
09 Şubat 2025 21:13
geçiş yapıp da burda yazanı görmedim. çünkü onlar torpillidirler ve her yerde vatan millet edebiyatı yaparken hak etmediği yerlerde calisirlar. benim istifam 15 günde tamamlanırken torpilli arkadaş eşini polislikten istifa ettirip 1 hafta içinde enerji bakanlığına başlattı. o nedenle bu sorunun cevabını burda bulman zor ayrıca burdan sorduguna göre sen de torpilli değilsin sanırım.

Ahmet182.
Aday Memur
09 Şubat 2025 21:30

Belki geçemesede bu süreci tecrübe eden abilerimiz vardır ?


mehmetyilmz
Memur
09 Şubat 2025 21:41

Forumda bütün süreci yazan biri var ara bulursun


azmah
Genel Müdür
09 Şubat 2025 21:53

Google yaz memurlar net de çıkıyor zaten aynı zamanda atla deve değil seni isteyen kurum bul gerisi kolay


mikomubu
Aday Memur
09 Şubat 2025 23:00
Devlete millet faydalı bir birey olmak istiyorsan Komiser Yard ol. Ama yok ego kasayım artist artist aklım havada gezeyim istiyorsan jandarma subay ol

diyorumki06
Şef
09 Şubat 2025 23:16
o başlık farklı. bu başlığı açan için artis artist gezmek vs. fark etmez emniyet olmasın yeter.
mikomubu, 4 saat önce
Devlete millet faydalı bir birey olmak istiyorsan Komiser Yard ol. Ama yok ego kasayım artist artist aklım havada gezeyim istiyorsan jandarma subay ol

Ahmet182.
Aday Memur
09 Şubat 2025 23:31

hocam benim bahsettiğim konu kurumlar arası geçiş.

mikomubu, 4 saat önce
Devlete millet faydalı bir birey olmak istiyorsan Komiser Yard ol. Ama yok ego kasayım artist artist aklım havada gezeyim istiyorsan jandarma subay ol

Murat1088
Aday Memur
10 Şubat 2025 00:31

Seni talep edecek kurum bulabilirsen 6 yılını doldurduktan sonra kurumun seni talep etmesi lazım, iç işleri bakanlığı torpilin yoksa muvafakat vermiyor, ha vermedi idare mahkemesinde statü denk veya üst ise kazanabilirsin ama alt statüde gidemeyebilirsin. Muvafakat alıp geçeceksin de derecenin 3 derece altı veya üstü statü olması gerekir. Sana müdür kadrosu gösterirlerse en az 3. Derece olman gerekir ki EGM kurumdan müdür olarak görevlendirilecegine dair resmi yazı istiyor, onun için de en az 3. Derece olman lazım. Torpilin varsa 2 günde geçersin örneğini gördüm.

Ahmet182., 4 saat önce

hocam benim bahsettiğim konu kurumlar arası geçiş.


sade-müh71
Aday Memur
10 Şubat 2025 02:07

İl özel idarelerine geçiş kolay olur kendi bütçesi ve tüzel kişiliği olduğu için.

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