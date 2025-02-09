Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Şubat 2025 21:53
Komiserlik sınavı ve malum konudan soruşturma

Arkadaslar malum konudan sorusturma gecirdim. Hem adli hem idari kapandi. Cezada almadim. Komiserlik sinavinda karsima cikarmi. Süreç ne olur


azmah
Genel Müdür
09 Şubat 2025 21:56

Meslekte heryerde karşına çıkar geri dönüp sistemde lojman verilmesin diye sistemde görünen var sen amirlikten bahsediyorsun


altıntaşli
Şube Müdürü
09 Şubat 2025 22:17

Başvur şansını dene


polis4141
Aday Memur
09 Şubat 2025 23:30
Kısa ve net kazanman imkansız.

babanicolas
Memur
09 Şubat 2025 23:32
hani lekelenmeme hakkı nerde. adam syok almış idari dosya kapanmış ama resmen ceza almış muamelesi goruyor

sinanpolat22
Şube Müdürü
09 Şubat 2025 23:46
ben idari geçirdim kapandıktan sonra kom yrd sınavına sırf karşıma çıkar mı diye başvurdum sıkıntı yok

Kısa hayat
Aday Memur
10 Şubat 2025 03:45
ya sanki karşına çıkmasa komiser olman için yeterli. mülakatı geçicek gücün varsa karşına hiç birşey çıkmaz

polis4141
Aday Memur
10 Şubat 2025 03:48
Seni ne zamanki istihbarata koma alırlarsa anlaki damgayı vurmamışlar sana. Mesela şuan resmi ekiplerde koruma şube de polis merkezinde gibi bir yerde çalışıyorsan şansın yok

yaman32
Memur
10 Şubat 2025 09:04

Aynı soruyu geçenlerde bir arkadaş 2. sınıf emniyet müdürüne sordu, Emniyet Müdürünün cevabı ise SENCE.. oldu.


kaptan34m
Genel Müdür
10 Şubat 2025 12:18
tamam peki müdüre sormuşlar mı bu polisler mi fişlenmek istedi ya da mağdur oldu çoğu biride benim ne ilgim ne alakam oldu saçma sapan bunlar okul da aramışlar diye soruşturma geçiriyorum günah burada ne eski polis mi olmak o dönemde mi okumak

yaman32
Memur
10 Şubat 2025 12:28

yok onu sormadılar.


tcdebiraynasiz
Memur
10 Şubat 2025 12:52

Seçimden sonra bu işler çok değişir. Şimdilik hiç birşey olamazsın. Benim düşüncem bu yönde


hedef2031
10 Şubat 2025 14:30

Adamın varsa her türlü komiser olursun adamın yoksa hiç girme boş yere


paltolu
Aday Memur
10 Şubat 2025 15:42

Seçimlere mi bel bağladınız.

tcdebiraynasiz, Dün

Seçimden sonra bu işler çok değişir. Şimdilik hiç birşey olamazsın. Benim düşüncem bu yönde

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