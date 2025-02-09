Komiserlik sınavı ve malum konudan soruşturma

tamam peki müdüre sormuşlar mı bu polisler mi fişlenmek istedi ya da mağdur oldu çoğu biride benim ne ilgim ne alakam oldu saçma sapan bunlar okul da aramışlar diye soruşturma geçiriyorum günah burada ne eski polis mi olmak o dönemde mi okumak

tamam peki müdüre sormuşlar mı bu polisler mi fişlenmek istedi ya da mağdur oldu çoğu biride benim ne ilgim ne alakam oldu saçma sapan bunlar okul da aramışlar diye soruşturma geçiriyorum günah burada ne eski polis mi olmak o dönemde mi okumak