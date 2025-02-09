Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Şubat 2025 21:53
Malum konudan sorusturma geciren birisi icin komserlik sinavi

Arkadaslar malum konudan sorusturma gecirdim. Hem adli hem idari kapandi. Cezada almadim. Komiserlik sinavinda karsima cikarmi. Süreç ne olur


azmah
Genel Müdür
09 Şubat 2025 21:56

Meslekte heryerde karşına çıkar geri dönüp sistemde lojman verilmesin diye sistemde görünen var sen amirlikten bahsediyorsun


altıntaşli
Şube Müdürü
09 Şubat 2025 22:17

Başvur şansını dene


polis4141
09 Şubat 2025 23:30
Kısa ve net kazanman imkansız.

babanicolas
Memur
09 Şubat 2025 23:32
hani lekelenmeme hakkı nerde. adam syok almış idari dosya kapanmış ama resmen ceza almış muamelesi goruyor

sinanpolat22
Şube Müdürü
09 Şubat 2025 23:46
ben idari geçirdim kapandıktan sonra kom yrd sınavına sırf karşıma çıkar mı diye başvurdum sıkıntı yok
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