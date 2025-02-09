KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


09 Şubat 2025 21:57
İİBF TABAN PUAN TAHMİNLERİ

evet taban puan tahminlerini alalım. 80 diyorum ben


furkan yedek
Şef
09 Şubat 2025 22:32
bir sürü 2. diplomalı mühendis, Ftr, dyt, mimar mezunu geliyor bu dönem. bundan sonra yüksek olacak

657abc657
Memur
09 Şubat 2025 22:34
neye göre? neyi kastediyorsunuz? bakanlıklar var,merkeziler var,üniversite belediye var.
Toplam 2 mesaj

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